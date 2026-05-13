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Cina, investimenti nel settore ferroviario in aumento del 3,2% nei primi 4 mesi

di Italpress - 13 Maggio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La costruzione delle ferrovie in Cina ha registrato progressi costanti nei primi quattro mesi del 2026, con gli investimenti in immobilizzazioni in crescita del 3,2% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese.

Nel periodo gennaio-aprile, tali investimenti nel settore ferroviario hanno raggiunto i 200,8 miliardi di yuan (circa 29,34 miliardi di dollari), secondo i dati della China State Railway Group Co., Ltd.

Nella prossima fase, la società porterà pienamente avanti i principali progetti ferroviari previsti dal 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha affermato l’operatore.

La società promuoverà in modo ordinato la pianificazione e la costruzione delle ferrovie, intensificando gli sforzi per realizzare un sistema ferroviario moderno secondo standard di livello mondiale e fornendo un solido sostegno allo sviluppo di alta qualità del Paese.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-