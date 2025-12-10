Italpress Top News

Cina lancia razzo Lijian-1 e invia in orbita 9 satelliti

di Italpress - 10 Dicembre 2025

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì la Cina ha lanciato il razzo vettore Lijian-1, o Kinetica-1 Y11, con a bordo 9 satelliti, tra cui uno proveniente dagli Emirati Arabi Uniti.

Il razzo è decollato alle 12:03 (ora di Pechino) dalla zona pilota di innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nei pressi del Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. Il lancio ha inviato con successo i satelliti nell’orbita prevista.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).