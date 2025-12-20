Italpress Top News

Cina, nel 2025 il mercato dei videogiochi supera 350 mld di yuan di ricavi

di Italpress - 20 Dicembre 2025

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato domestico deivideogiochi in Cina ha registrato nel 2025 ricavi effettivi davendite superiori a 350 miliardi di yuan (circa 49,6 miliardi didollari), con un aumento del 7,68% su base annua, secondo unrapporto di settore pubblicato venerdì. Secondo il rapporto, diffuso dalla China Audio-Video and Digital Publishing Association durante la China Game Industry Annual Conference 2025 tenutasi a Shanghai, il mercato dei videogiochi del Paese ha servito quest’anno 683 milioni di utenti a livellonazionale, in crescita dell’1,35% rispetto all’anno precedente.Il rapporto evidenzia inoltre la forte performance dei videogiochi cinesi, sia sul mercato interno sia all’estero. Quest’anno i giochi sviluppati in Cina hanno generato ricavi effettivi da vendite superiori a 291 miliardi di yuan nel mercato domestico. Nel frattempo, i ricavi effettivi delle vendite all’estero dei giochi cinesi hanno superato i 20,45 miliardi di dollari, oltrepassando per il sesto anno consecutivo la soglia dei 100miliardi di yuan.Nel 2025, l’industria cinese dei videogiochi ha registrato unacrescita costante, con un miglioramento dell’innovazionetecnologica, risultati rilevanti sui mercati esteri e unrafforzamento degli sforzi per la tutela dei giocatori minorenni.Secondo il rapporto, il settore svolge un ruolo positivo nelpromuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese, favorire laprosperità culturale e stimolare la vitalità innovativa ecreativa.

– foto Xinhua –(ITALPRESS).