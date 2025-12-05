Italpress Top News

Cina, pagamenti cashless stabili nel terzo trimestre

di Italpress - 5 Dicembre 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I pagamenti cashless gestitidalle banche cinesi sono rimasti stabili nel terzo trimestre del2025, come evidenziato dai dati della banca centrale.

Tali pagamenti elaborati dalle banche nel periodo hannototalizzato 168,51 miliardi di transazioni, per un valorecomplessivo di 1,5 biliardi di yuan (circa 212.540 miliardi didollari), secondo i dati pubblicati dalla Banca popolare cinese.

Il sistema di pagamento della Cina ha operato senza intoppi nelterzo trimestre. Sono state effettuate complessivamente 165,28miliardi di transazioni con carte bancarie, per un valore totaledi 234.920 miliardi di yuan. Di queste transazioni, quelle legateai consumi hanno raggiunto i 33.190 miliardi di yuan, secondo idati.

Nello stesso periodo, i pagamenti elettronici hanno registrato unvalore totale delle transazioni di 945.400 miliardi di yuan,inclusi 137.530 miliardi di yuan in pagamenti mobili.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-