Italpress Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 3/12/2025
di
Italpress
-
4 Dicembre 2025
Cinema & Spettacoli Magazine – 3/12/2025
The Good Farmer Award, premiati i giovani che coltivano il futuro sostenibile
Università, Intesa Sanpaolo premia sei tesi di laurea sulla disabilità
Italpress Video Pillole
The Good Farmer Award, premiati i giovani che coltivano il futuro sostenibile
Italpress Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 3/12/2025
Italpress Video Pillole
Università, Intesa Sanpaolo premia sei tesi di laurea sulla disabilità
Italpress Video Pillole
A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al 2050
Italpress Video Pillole
Ismea, l’Italia conferma la leadership agroalimentare in Europa
Italpress Top News
Pokerissimo Inter al Venezia, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia
Food
Orzo e fagioli, un piatto ideale per la stagione fredda
Italpress Notizie Agroalimentare
Trattative per il rinnovo del Ccnl degli operai agricoli, Giansanti “Serve un accordo moderno”
Italpress Top News
Napoli ai quarti di Coppa Italia, il Cagliari si arrende ai rigori
Italpress Top News
Bianca Michelangeli vince la seconda edizione del Premio giornalistico TG Poste
03 Dic 2025
Italpress Top News
La startup Agreenet si aggiudica la nona edizione della Call for Ideas di GoBeyond
03 Dic 2025
Italpress Top News
A Vienna in mostra capolavori della Città Proibita cinese
03 Dic 2025
Italpress Top News
Cina, imprese little giant in forte crescita grazie all’innovazione
03 Dic 2025
Torino
Da sabato le “stanze dell’amore”, il sesso arriva in carcere a Torino
03 Dic 2025
Torino
“Più paura che speranza nella nuova Siria”. A Torino il vescovo di Homs
03 Dic 2025
Italpress Top News
ANVUR-EAEVE: un’intesa per la valutazione della qualità in Medicina Veterinaria
03 Dic 2025
Cronaca
L’allarme di Pro vita e Vannacci: “Epidemia di transizioni di genere nell’Ue”
03 Dic 2025
Meteo Italia