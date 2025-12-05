Attualità

Cloudfare di nuovo in down: già decine di siti irraggiungibili

Da questa mattina i problemi dell'infrastruttura pesano sulla navigazione degli utenti. Non si conoscono ancora le cause del

di Paolo Diacono - 5 Dicembre 2025

Ci risiamo, si teme un nuovo down per Cloudfare. Le segnalazioni iniziano a fioccare in rete. E, come già accaduto nelle scorse settimane, ha portato al malfunzionamento di numerose piattaforme digitali e in rete. La vicenda sta insorgendo con forza in questi minuti. Da ogni parte del mondo si inizia a lamentare problemi e sono tanti i siti che risultano inaccessibili. Il messaggio che appare è sempre lo stesso: “500 Internal Server Error”.

Cloudfare, di nuovo down?

È iniziato tutto intorno alle 9.45, ora italiana. L’azienda ha segnalato errori relativi alla Dashboard e alle Api. Le cause del problema, però, non sono ancora del tutto chiare. E gli esperti temono che possa trattarsi di questioni più profonde e ancora più gravi. Al lavoro i tecnici stanno cercando di ripristinare la situazione e riportare tutto alla normalità. Intanto molti siti sono già inaccessibili, anche in Italia. Ma pure in ogni angolo del pianeta. Una situazione che non sembra far da preludio a nulla di buono.

Come due settimane fa

Solo il 18 novembre scorso era accaduto che Cloudfare andasse in down. Mandando in tilt buona parte dei siti e delle infrastrutture digitali. A cominciare, per esempio, dal social X. Anche in passato c’erano stati altri down. Ma la frequenza con cui i problemi iniziano a registrarsi inizia a preoccupare gli utenti. Due down in poco più di due settimane sembrano davvero troppi. Specialmente per un’infrastruttura, come Cloudfare appunto, che rappresenta una delle spine dorsali su cui si regge internet.