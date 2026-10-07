Economia

Fotovoltaico: come procede la sua evoluzione?

di Giorgio Brescia - 7 Ottobre 2026

Il fotovoltaico italiano ha raggiunto quasi 45 GW di potenza installata e supera i 2 milioni di impianti connessi. Dopo una fase legata agli incentivi statali, il comparto mostra una maturità industriale autonoma. E oggi la domanda si sposta dal settore residenziale ai progetti commerciali, industriali, agrivoltaici e utility scale.

La contrazione dei costi tecnologici rende ormai gli investimenti sostenibili anche senza contributi pubblici. Tuttavia, la crescente complessità dei progetti richiede figure specializzate capaci di integrare aspetti tecnici, economici e burocratici.

Le figure professionali più cercate nel mercato solare

La gestione di grandi impianti richiede ruoli multidisciplinari con spiccate capacità operative. Il Project Manager coordina i vari interlocutori per trasformare i permessi autorizzativi in strutture funzionanti. Accanto a questa figura emerge il Tecnico Commerciale Fotovoltaico. Non si tratta di un semplice venditore, ma di un consulente economico che valuta il ritorno finanziario degli investimenti.

Un ruolo centrale appartiene anche al Progettista o PV System Engineer. Un profilo che analizza le ombreggiature ed effettua simulazioni energetiche per massimizzare la resa e ridurre i costi dell’impianto.

La sfida del reperimento di talenti specializzati

Il vero fattore competitivo per le imprese energetiche risiede quindi nella disponibilità di personale qualificato. Perché in un mercato in rapida espansione, la scarsità di profili tecnici rischia di frenare lo sviluppo dei progetti. E la capacità di attrarre, formare e trattenere gli specialisti rappresenta la vera chiave strategica per il futuro del settore.

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