Esteri

I commercianti francesi si armano, “Se entra lo uccido”

La tendenza a imbracciare le armi per difendere botteghe e investimenti dai saccheggi di questi giorni

di Elizabeth Costello - 21 Ottobre 2026

«Se entrano qui, sparo»: la Francia dei negozianti che impugnano le armi contro i saccheggi riempie le cronache transalpine.

Piazze violente, i commercianti francesi si armano

Nel buio dei centri urbani devastati dai raid, la difesa delle vetrine non è più un’ipotesi, ma una cronaca di sopravvivenza quotidiana. Dopo le violente ondate di saccheggi che hanno sventrato migliaia di attività in tutta la Francia, la tendenza dei commercianti a imbracciare le armi per proteggere botteghe e investimenti è diventata una realtà palpabile ed esasperata.

«Il primo che entra, lo uccido», ha raccontato un negoziante ai microfoni di Europe 1, dando voce al clima di tensione esasperata che si respira tra Lione e Marsiglia.

Tra le macerie di locali devastati e merce rapinata, il senso di abbandono ha cancellato la prudenza. Come documentano i reportage di BFMTV, centinaia di esercenti organizzano ormai ronde notturne spontanee, presidiando le serrande con bastoni, sbarre di ferro e persino armi da fuoco.

La resistenza delle istituzioni

Ma all’escalation della strada si contrappone il rigore delle istituzioni. Come raccontano le cronache de Le Figaro e Le Monde, le autorità stanno stringendo le maglie contro la nascita di pattuglie autonome e milizie private.

La legge francese vieta tassativamente la giustizia fai-da-te e punisce con la massima severità il porto abusivo d’armi.

La spaccatura resta profonda. Da una parte, il dramma di chi vede andare in fumo i sacrifici di una vita e sceglie di barricarsi. Dall’altra, uno Stato deciso a riaffermare il monopolio dell’ordine pubblico. Ma il confine tra difesa disperata e Far West urbano si fa ogni notte più sottile.