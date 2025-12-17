Italpress Top News

Conte “Vincere la Supercoppa forte spinta emotiva, Milan grande club”

di Italpress - 17 Dicembre 2025

RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – La possibilità di giocarsi un trofeo può dare la spinta giusta per cancellare il momento negativo, testimoniato dalle due sconfitto consecutive con Benfica, in Champions, e Udinese in campionato. Parola di Antonio Conte, il tecnico del Napoli è intervenuto alla vigilia della semifinale della Supercoppa italiana contro il Milan: “Vincere piace a tutti, noi cerchiamo la vittoria anche nella maniera giusta. Le percentuali che abbiamo sono importanti, ma sappiamo che possono essere migliorate, ma anche peggiorate. Il Milan? Stiamo parlando di un grande club – ha aggiunto -, c’è da parte di tutti la voglia di misurarsi e vedere il livello che riusciamo a raggiungere in questo tipo di partite. Il fatto di poterci giocare un trofeo ci dà una spinta emotiva importante per cercare di dare il massimo e goderci la manifestazione”.

Il tecnico dei partenopei ha poi analizzato il periodo che sta attraversando la squadra: “E’ un momento, venivamo da cinque vittorie, ora abbiamo perso due gare, è inevitabile che ci siano diversi momenti, l’importante è continuare sempre a lavorare, con voglia e determinazione e con l’entusiasmo giusto, penso sia la cosa migliore. Nella sconfitta devi essere bravo ad analizzare il perchè per cercare poi di migliorare. Sono momenti che bisogna affrontare quando si gioca ogni tre giorni, devi essere bravo a gestirla, passa sempre tutto dal lavoro”.

Antonio Conte ha poi parlato del rientro di Lobotka e della condizione di Romelu Lukaku, reduce da un infortunio muscolare che ha condizionato la prima parte di stagione: “Lobotka ha giocato mezz’ora a Udine, il problema che ha avuto non era un problema serio, ma ci sono delle situazioni in cui ci sono infortuni gravi e perdi giocatori per tanto tempo. Adesso è pronto per giocare. Lukaku non ha nemmeno qualche minuto nelle gambe, dobbiamo aspettare e avere pazienza. E’ positivo che sia rientrato nel gruppo, ha carisma e personalità, questo è un aspetto positivo. E’ un rientro importante, ma bisognerà avere pazienza e capire dai test quando potrà rientrare senza nessun pericolo”.

Il tecnico ha infine commentato il nuovo format, è infatti la prima volta che partecipa a una final four per la Supercoppa italiana: “Sicuramente è una bella esperienza, è la prima volta. Tutti quanti noi abbiamo voglia di viverla bene, dando tutto e sperando possibilmente di prolungare il nostro soggiorno qui fino a lunedì. Come dico sempre, che vinca il migliore”.

Durante la conferenza è intervenuto anche il capitano Giovanni Di Lorenzo: “Stiamo bene, arriviamo bene a questa partita, ma questa sarà una gara secca, abbiamo voglia di giocarcela alla pari, la squadra sta bene e vuole giocarsela contro il Milan. Vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari, la squadra è pronta, sappiamo che affronteremo una squadra forte, la concentrazione è massima”.

Di Lorenzo ha poi aggiunto: “Sappiamo che la partita di domani passa da come ci difenderemo, quando si difende bene poi si attacca meglio, è un aspetto che coinvolge tutta la squadra, dovremo cercare di fare una partita giusta a livello difensivo. Affrontiamo una grande squadra, con grandi calciatori, ma siamo pronti e cercheremo di fare il nostro meglio per arrivare a giocarci la finale”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).