L'Identità Rosa

Corri libera, torna a Roma la seconda edizione domani, 15 novembre

A Roma si corre per le donne: cinque chilometri dal Colosseo per dire no alla violenza di genere

di Priscilla Rucco - 14 Novembre 2026

Cinque chilometri per ricordare che la violenza contro le donne non è un fatto privato, ma una questione che riguarda tutta la società.

Domenica 15 novembre, alle ore 10, dal Colosseo prende il via la seconda edizione di Corri Libera – Uniti contro la violenza sulle donne, la corsa promossa dai ministeri per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo Sport e i giovani e dell’Istruzione e del merito, con la partecipazione della Difesa.

L’organizzazione è affidata a Sport e Salute, insieme a Fidal, Comune di Roma e PuroSangue, con il patrocinio della Regione Lazio. Si può correre in forma competitiva oppure semplicemente camminare: le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale. Tra i volti che hanno sostenuto l’iniziativa c’è anche Francesco Totti.

La prima edizione, il 23 novembre 2025, aveva portato in strada migliaia di persone; alle spalle c’è un protocollo d’intesa siglato quello stesso mese dai tre ministeri promotori.

Un percorso diviso in cinque tappe

Il tracciato, con partenza da via Celio Vibenna, è pensato come un racconto. Al chilometro zero il via collettivo; al primo, colonnine luminose e contenuti audio aiutano a riconoscere i segnali della violenza; al secondo l’attenzione si sposta sul 1522, il numero gratuito antiviolenza e stalking. Il terzo chilometro dà spazio alle storie raccolte dalle Giornaliste Italiane, il quarto ai messaggi dei partecipanti.

L’arrivo sarà accompagnato dai brani scritti dagli studenti per il concorso “Da uno sguardo”.

La vigilia e il villaggio

Oggi, sabato 14 novembre, alle ore 18, il Tempio di Venere e Roma, di fronte al Colosseo, si illumina come segnale simbolico. Il villaggio della manifestazione, allo skatepark di Colle Oppio, aperto oggi fino alle ore 17 e domenica mattina, con stand per pettorali e magliette e spazi per associazioni e istituzioni.

Presentando l’evento a Palazzo Chigi, il ministro Andrea Abodi ha insistito sulla necessità di trasformare una giornata simbolica in un impegno quotidiano, mentre l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha parlato della possibilità di estendere il format anche ad altre città.

Uno sguardo oltre il traguardo

Secondo l’ultima indagine Istat, il 31,9 per cento delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, circa 6,4 milioni, ha subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Tra gennaio e settembre 2026 il Viminale ha contato 67 donne vittime di omicidio volontario; 15 i casi già classificati come femminicidio, tutti commessi da partner o ex. Un segnale incoraggiante arriva però dalla stessa Istat; in dieci anni la quota di vittime che si rivolge ai centri antiviolenza e ai servizi specializzati è raddoppiata, dal 4,4 all’8,7 per cento.

Correre insieme non basta a fermare la violenza, ma può portare a chi ne ha bisogno un messaggio semplice: chiedere aiuto è possibile, doveroso e non ci si deve vergognare di farlo. Il resto spetta a scuole, servizi e istituzioni, chiamati a far sì che quella richiesta trovi sempre una risposta pronta.

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