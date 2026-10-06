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Crans-Montana, Jessica Moretti chiede un’indennità per infortunio

La proprietaria del locale Constellation ha presentato richiesta nell'ambito della legge svizzera sugli infortuni

di Emily Gabrielli - 6 Ottobre 2026

Jessica Moretti, co-proprietaria del Constellation di Crans-Montana, ha richiesto un’indennità giornaliera per la “perdita di guadagno causata dai danni alla salute” conseguenti al rogo di Capodanno scoppiato nel suo locale. La richiesta è stata presentata nell’ambito della legge svizzera sugli infortuni sul lavoro e la pratica è ora al vaglio dell’assicurazione Zurich.

Crans-Montana, Jessica Moretti chiede indennità per infortunio: la procedura

A confermare l’esistenza della procedura è una lettera dell’assicurazione, inserita nel dossier dell’inchiesta, con cui Zurich ha chiesto alla Procura del Cantone del Vallese il nulla osta per un eventuale versamento. Il via libera della magistratura è già arrivato.

Il rogo del Constellation, nella notte di Capodanno, provocò 41 morti e 115 feriti. Moretti e il marito Jacques sono tra i principali indagati nell’inchiesta che dovrà chiarire le responsabilità per quanto accaduto all’interno del locale.

Le misure cautelari

Jessica Moretti è attualmente sottoposta all’obbligo di firma e deve rimanere nella propria abitazione di Lens. Il marito Jacques, invece, si trova in carcere dallo scorso 11 agosto con l’accusa di aver aggredito e picchiato la moglie. Il tribunale ha stabilito che la sua detenzione dovrà proseguire almeno fino all’11 novembre.

Nel frattempo, la polizia cantonale del Vallese continua a verificare il rispetto delle restrizioni imposte a Jessica Moretti. In un rapporto redatto dagli agenti viene riferito anche un elemento legato alle prossime festività. La donna avrebbe infatti espresso timori per il periodo di fine anno e, in particolare, per l’anniversario della tragedia. Secondo quanto riportato nel documento, Moretti ritiene che in quelle giornate “i media saranno di nuovo attivi” sulla vicenda.

La richiesta dell’indennità si inserisce dunque in un’inchiesta ancora aperta e mentre proseguono gli accertamenti sulle cause e sulle eventuali responsabilità per il rogo che ha trasformato la notte di Capodanno in una delle più gravi tragedie recenti in Svizzera.

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