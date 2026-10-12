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Ucraina, il Cremlino rilancia Trump: “Serve un nuovo presidente a Kiev”

Peskov sostiene le recenti posizioni del presidente Usa e accusa Zelensky di non voler fermare il conflitto

di Mauro Trieste - 12 Ottobre 2026

Il Cremlino torna all’attacco di Volodymyr Zelensky e si allinea alle recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. In un’intervista all’agenzia russa Ria Novosti, il portavoce Dmitry Peskov ha affermato che l’Ucraina avrebbe bisogno di una nuova leadership, sostenendo che l’attuale presidente non starebbe mostrando la volontà politica necessaria per fermare il conflitto.

“Trump ha detto di credere che sia giunto il momento di un nuovo presidente”, ha dichiarato Peskov. Secondo il portavoce russo, il capo dello Stato ucraino sarebbe chiamato ad assumere decisioni “molto importanti e molto difficili” per mettere fine alla guerra. “O Zelensky si assume questa responsabilità e dimostra la volontà politica, oppure no”, ha aggiunto. Le dichiarazioni arrivano mentre restano distanti le posizioni di Mosca e Kiev sulle condizioni per un eventuale cessate il fuoco.

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