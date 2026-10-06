Economia

Guerra digitale in alto mare: perché la cybersicurezza è il nuovo motore della Blue Economy

di Giorgio Brescia - 6 Ottobre 2026

Il mare non è più soltanto una questione di rotte, scafi e venti, ma una fittissima rete di dati che viaggia sott’acqua e lungo le coste. Oggi porti, navi, terminalisti e compagnie di navigazione condividono un unico e delicatissimo spazio digitale dove anche il minimo granello di sabbia informatico rischia di inceppare la logistica globale.

La sicurezza dell’economia del mare

Proteggere queste infrastrutture non significa semplicemente difendere qualche file riservato, ma evitare che un attacco hacker blocchi l’ingresso delle merci nei porti o mandi in tilt le comunicazioni tra navi e banchine.

Nel contesto dei trasporti marittimi, definiti ad alta criticità dalle ultime normative europee, la sfida riguarda oltre 230 realtà tra cantieri, pesca, colossi dello shipping ed energia offshore. Se cade un tassello, l’effetto domino travolge l’intera filiera portando a conseguenze che vanno ben oltre il mondo virtuale, mettendo a rischio la sicurezza fisica e la continuità dei commerci.

I numeri

I numeri parlano chiaro: con la piena entrata in vigore delle direttive continentali si sono già registrati 17 incidenti informatici rilevanti nel settore, spinti da minacce come attacchi di blocco dei server, furto di credenziali e malware mirati.

Per rispondere a questa minaccia invisibile, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha promosso un modello basato sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione stretta con il ministero dei Trasporti.

L’idea fondante è che la sicurezza di una singola nave o di un singolo terminal non basti se l’intera catena non si muove all’unisono.

Lo dimostrano i recenti test internazionali di difesa informatica che hanno simulato vere e proprie crisi su scala europea mettendo alla prova la reattività di autorità portuali, armatori, Guardia Costiera e fornitori di tecnologia. Far viaggiare i dati al sicuro non è più una noiosa pratica burocratica, ma la vera condizione per garantire che l’economia del mare rimanga forte, competitiva e protetta.

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