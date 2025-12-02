Italpress Notizie Spettacoli

Da venerdì in radio “Vivo”, il nuovo brano di Fabri Fibra

di Italpress - 2 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Sarà disponibile da venerdì 5 dicembre per la programmazione radiofonica “Vivo”, il brano estratto dall’ultimo album di Fabri Fibra “Mentre Los Angeles Brucia”. Nel brano il cantante riprende un campione del brano del 2021 di Andrea Laszlo De Simone “Vivo” ma se la traccia di Fabri Fibra è un’ode ai momenti e alle sensazioni che ci dimostrano che vale davvero la pena vivere, il brano di Laszlo De Simone è invece un valzer onirico che invita tutti a cogliere sempre l’attimo. La sintesi di queste due visioni è un meraviglioso brano che fonde il rap con la malinconica voce nostalgica di Laszlo De Simone.

“Vivo – racconta Fibra – rappresenta la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili. Questa canzone è fortemente legata al titolo del disco, Mentre Los Angeles Brucia. Attraverso la metafora dell’incendio cerco di raccontare quel fuoco che brucia dentro ognuno di noi mettendolo in relazione con la situazione che viviamo in questo mondo che sembra ormai impazzito”.

