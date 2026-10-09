Economia

L’Italia dei data center, Urso e la strategia che passa (anche) per Palermo

di Paolo Diacono - 9 Ottobre 2026

I data center in Italia valgono (già) sette miliardi di euro ma, assicura il ministro alle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, altri 25 miliardi di investimenti stanno già per arrivare. Per ora il fulcro del comparto è, naturalmente, la Lombardia. Ma l’idea di Urso, e del governo, è ambiziosa.

Una strategia che tenga insieme tutto il Paese e che lo unisca all’Europa. Dal Nord, certo ma senza dimenticare la Sicilia. E, difatti, Adolfo Urso ha proposto alla Ue di fare di Palermo “la sede dell’hub per il controllo della sicurezza dei cavi del Mediterraneo”. E questo, ha spiegato, perché “siamo al centro di una rete globale di cavi in fibra ottica che approdano nel nostro paese e di fatto connettono il Nord Europa che in gran parte approdano proprio nelle coste italiane”. La centralità del Mediterraneo si vede anche in questo.

Tutti i numeri dei data center: “Non solo Lombardia”

E poi ci sono i numeri snocciolati dal ministro al Data center symposium di Roma. Urso ha parlato di “oltre 7 miliardi di euro sono già stati investiti” mentre “altri 25 miliardi sono stati annunciati per i prossimi due anni, in gran parte nei sette progetti di interesse strategico”.

L’Italia, secondo l’esponente del governo, è “predisposta per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, soprattutto l’Ia applicata ai sistemi produttivi, la robotica avanzata, l’intelligenza artificiale fisica”. Insomma, c’è tanto da fare. Anche perché i progetti vanno immaginati e soprattutto approvati anche nel Sud “perché siamo convinti che questi investimenti vanno dispiegati nel territorio, per rispondere a un sistema produttivo che è dispiegato sul territorio, non è monocentrico, benché certamente prevalente, importante e significativo in Lombardia”.

La ricerca Ida 2026

Questo è il futuro. Ma il presente? Ecco, i numeri presentati oggi al Data Center Symposium di Roma riferiscono che al momento, il comparto dà lavoro a circa 26mila addetti. Ma le prospettive, naturalmente, sono più alte. A cominciare dagli investimenti attivati per sviluppare la piena capacità digitale. Servono 36,9 miliardi. La ricerca Ida 2026 stima, inoltre, circa 67 miliardi di euro di hardware IT potenzialmente ospitato e circa 600 milioni di euro di servizi relativi all’installazione, configurazione, integrazione e messa in esercizio delle infrastrutture.

Un altro aspetto, di sicuro non secondario, è l’impatto urbanistico. Circa l’80 per cento degli impianti, infatti, ricade in zone che attualmente risultano dismesse. Insomma, un nuovo modo per ridare vita a territori altrimenti asfittici e per restituire vitalità a zone industriali che al momento sarebbero deserte o quasi.

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