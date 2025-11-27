Italpress Notizie Spettacoli

David Guetta a Milano il 6 settembre 2026, sarà l’unica data italiana del suo Monolith Tour

27 Novembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – È il momento di un altro grande annuncio per l’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca Cola. La concert series più importante d’Italia è pronta ad accogliere il re della dance mondiale: David Guetta.

Il Dj francese, protagonista di straordinari eventi live in tutti e 5 i continenti, porterà Milano l’unica data italiana del suo Monolith Tour dando appuntamento al pubblico a domenica 6 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro.

L’arrivo di Guetta sul palco degli I-DAYS Milano Coca Cola conferma il ruolo dominante della concert series milanese nel circuito dei festival globali accanto alle venue mondiali dove Guetta ha suonato e suonerà nei prossimi mesi da Dubai a Mumbai, da Miami a Las Vegas senza dimenticare 3 date sold out allo Stade de France di Parigi e il grande evento di apertura del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone nel 2026.

