Attualità

Decreto scuola dalla Ue “nessuna azione sull’Italia”

Il caso del tetto non è al centro di azioni da parte di Bruxelles, la puntualizzazione di un portavoce

di Paolo Diacono - 5 Novembre 2026

La Commissione europea non ha intrapreso, né tantomeno ha iniziato a farlo, alcuna azione nei confronti dell’Italia sul caso del decreto Scuola. Il tema, e la puntualizzazione di Bruxelles, non sono affatto peregrini. Già, perché qualche giorno fa una interrogazione all’europarlamento depositata dagli esponenti del Partito democratico aveva riportato d’attualità i provvedimenti del governo, tra cui il tetto agli alunni di origini straniere (non più del 30% a classe). E la risposta della vicepresidente Roxana Minzatu aveva lasciato intendere che l’esecutivo avesse in canna di “colpire” l’Italia.

“Nessuna azione sull’Italia per il decreto scuola”

A chiarire il caso, un portavoce dell’esecutivo. “La Commissione – ha spiegato – non sta intraprendendo alcuna azione nei confronti dell’Italia. Come indicato nella risposta all’interrogazione parlamentare, la Commissione sta seguendo la questione con attenzione”. Ecco, che è diverso. E molto, rispetto ai toni che si erano utilizzati per commentare, e forse strumentalizzare, la risposta di Minzatu. Sulla scuola, dalla Ue, non c’è alcuna azione in corso nei confronti dell’Italia. Giusto per essere più chiari. Anche se il decreto dovrà passare al vaglio di Bruxelles.

Cosa succede

Il portavoce della Commissione Ue ha dovuto ribadire quale sarà l’iter sulla scuola: “Il decreto-legge dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento e ne segue da vicino i relativi sviluppi”. Il portavoce ha poi precisa che “ai sensi del diritto dell’Ue (articolo 165 del Tfue), gli Stati membri sono liberi di organizzare i propri sistemi di istruzione come ritengono opportuno, a condizione che, nell’esercizio di tale competenza, rispettino il diritto dell’Unione”. Il che, evidentemente, non è (per niente) poco.

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