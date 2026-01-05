Italpress Notizie Motori

Defender Trophy, un’epica e avventurosa sfida a sostegno della Tusk

di Italpress - 5 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Defender è alla ricerca di persone con uno spirito d’avventura inarrestabile, pronte ad affrontare un nuovo tipo di competizione. Il nuovo Defender Trophy si ispira agli eventi Trophy e Challenge del passato, ma è destinato a lasciare una propria impronta leggendaria attraverso tre intense fasi di formazione e gara. Solo chi è pronto ad affrontare l’impossibile, con una passione autentica per la conservazione della natura, dovrebbe candidarsi. Epic Adventure, Greater Purpose.Da decenni Defender è il veicolo scelto da esploratori e capi spedizione: questa nuova iniziativa globale offre la possibilità di candidarsi in oltre 50 Paesi. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 marzo 2026, per candidarsi alle finali europee, che determineranno chi accederà alla finale globale – ospitata in Africa nel 2026 insieme alla Tusk, partner di Defender per la conservazione della fauna e degli ecosistemi. I vincitori vivranno un’opportunità irripetibile: unirsi in squadra per una missione epica, assicurando che Defender Trophy lasci un’eredità positiva e duratura sulle persone e sui luoghi che incontrerà.Un’epica spedizione richiede un veicolo all’altezza. La nuova Defender 110 Trophy Edition farà conoscere il significato del termine avventura a una nuova generazione di appassionati, mentre la competizione sarà seguita online da un pubblico globale. Lo spirito dell’evento sarà disponibile anche su strada, grazie alla Trophy Edition ordinabile in due esclusive colorazioni ispirate alla tradizione – Deep Sandglow Yellow e Keswick Green – abbinate a una dotazione appositamente selezionata, pronta per l’avventura.“Lo spirito d’avventura e il senso di comunità fanno parte del DNA del brand Defender da decenni, rimanendo fedeli alle proprie radici che risalgono alla prima Land Rover del 1948. La nostra nuova e avventurosa sfida globale, unica nel suo genere, unirà nazioni diverse: i concorrenti collaboreranno per affrontare terreni impegnativi, superare prove fisiche estreme e risolvere test tattici – tutti uniti da uno scopo più grande. Insieme alla Tusk, nostro partner per la conservazione da oltre 20 anni, offriremo epiche avventure ad una nuova generazione di appassionati, che seguiranno online la competizione, lasciando al tempo stesso un’eredità di cui poter essere orgogliosi. Se sei pronto ad affrontare l’impossibile/embrace the impossible – e condividi il nostro spirito d’avventura inarrestabile, questa è la sfida per te” ha dihiarato Mark Cameron, Managing Director di Defender. Per partecipare alla prima edizione di Defender Trophy, Defender cerca persone che incarnino i valori del brand britannico dell’avventura per eccellenza. Tra i requisiti di idoneità richiesti per essere ammessi: essere residenti in un Paese partecipante, avere più di 23 anni, saper nuotare per almeno 50 m, essere idonei alla guida e a viaggiare a livello internazionale e parlare inglese fluentemente. Uno spirito inarrestabile è indispensabile. La nuova Defender 110 Trophy Edition celebra il ritorno del brand nelle avventurose competizioni internazionali e propone anche una gamma di accessori da spedizione consigliati, che rendono il veicolo il compagno ideale per ogni esplorazione. Introduce inoltre due colori ispirati alla tradizione, destinati a rappresentare l’avventura per un nuovo pubblico di appassionati.Disponibile esclusivamente in Deep Sandglow Yellow o Keswick Green, la nuova Trophy Edition presenta finiture a contrasto Gloss Black su cofano, parte inferiore del laterale, pinze freno e occhielli di recupero posteriori. La Deep Sandglow Yellow è un’interpretazione moderna di una tinta storicamente associata alle Defender impiegate in eventi internazionali in stile Trophy, mentre Keswick Green celebra l’esplorazione rurale del Regno Unito. Entrambi i colori possono essere abbinati, come optional, a una pellicola protettiva opaca che aggiunge uno strato di protezione alla carrozzeria, offrendo tranquillità e maggiore durabilità a chi ama cimentarsi sui percorsi poco battuti.La dotazione pronta per l’avventura include nuovi cerchi in lega da 20″ Gloss Black con pneumatici All-Terrain per un’aderenza affidabile su ogni superficie, una piastra protettiva posteriore scura e protezioni passaruota Gloss Black, oltre a una piastra di protezione anteriore nera. Le grafiche Trophy sul cofano e sul montante C, insieme al badge Trophy posteriore, distinguono la serie speciale all’esterno. All’interno, le soglie d’ingresso illuminate Trophy ne sottolineano la provenienza, mentre i sedili in pelle Ebony Windsor uniscono robustezza e lusso. La Cross Car Beam a vista è rifinita nella stessa tonalità distintiva della carrozzeria e presenta terminali esclusivi con incisione laser e marchio Trophy.Per la massima capacità in fuoristrada, tra gli accessori optional figurano un portapacchi Expedition Roof Rack1, per aumentare lo spazio di carico nei viaggi a pieno equipaggiamento, e una scala da tetto retrattile nera per accedere più facilmente agli oggetti stivati in alto. Sono inoltre disponibili dei bauletti porta-attrezzatura laterali in Gloss Black per aumentare lo spazio dedicato ad attrezzature fangose, bagnate o sabbiose; paraspruzzi Classic anteriori e posteriori; e una presa d’aria rialzata per la filtrazione della polvere. La nuova Defender 110 Trophy Edition è già ordinabile, con prezzo a partire da 104.600 euro. I fan dell’Avventura possono anche acquistare gli articoli ufficiali Defender Trophy, una gamma appositamente ideata che cattura l’essenza dell’esperienza Defender Trophy, e che include gli oggetti che verranno realmente utilizzati nella finale mondiale del 2026. La collezione comprende una linea di capi di abbigliamento, tra cui giacche ibride, isolanti, impermeabili e leggere, gilet ibridi, T-shirt a maniche lunghe e corte, cappellini, uno scaldacollo, e un beanie. Gli articoli, utili e durevoli, includono tazze e bottiglie da viaggio YETI a tenuta ermetica, uno zaino da 21 litri resistente all’acqua, un ombrello da golf e persino una tenda leggera per tre persone antivento/impermeabile. Completano la gamma i rinoceronti ed i leoni di peluche, che doneranno alla Tusk 7,50 sterline (circa 8,50 euro) per ogni vendita, e i modelli Icon delle Defender Trophy Edition in Deep Sandglow Yellow o Keswick Green.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).