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Denza presenta la supercar Z da 1.604 cv

di Italpress - 12 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Denza, marchio automotive premium del Gruppo Byd, presenta una nuova supercar completamente elettrica: Denza Z, che rappresenta una sintesi avanzata di design, tecnologia e materiali premium, racchiusi in una vettura progettata per emozionare. Sono quattro le configurazioni della Z: Coupè, Spider, Racing e una Special Edition in omaggio al circuito del Nùrburgring Nordschleife. Il design combina superfici morbide e proporzioni dinamiche con elementi funzionali studiati per generare un’elevata deportanza aerodinamica nelle condizioni di guida più impegnative. I parafanghi anteriori e posteriori enfatizzano le prestazioni della vettura, mentre la linea di cintura ribassata colloca l’abitacolo al centro della vettura e sottolinea la posizione di guida sportiva. Il frontale combina elementi geometrici più marcati nella parte inferiore del paraurti con la caratteristica firma luminosa led e superfici fluide che avvolgono i passaruota. Al posteriore, i gruppi ottici dalla forma diamantata conferiscono alla Z un’identità sofisticata e distintiva. L’interno della Z è sviluppato attorno al volante, vero centro di controllo e principale elemento di connessione tra conducente e vettura. I sedili sono progettati per offrire comfort e contenimento laterale sportivo. Nonostante le dimensioni compatte, Denza Z dispone di un passo di 2.780 mm, paragonabile a quello di molte berline executive. Questa caratteristica consente di offrire una configurazione a quattro posti, una soluzione rara nel segmento delle supercar ad alte prestazioni. La Denza Z Special Edition rappresenta la massima espressione delle capacità tecnologiche del modello. La carrozzeria utilizza materiali compositi a doppio strato di derivazione racing, con numerosi pannelli realizzati completamente in fibra di carbonio. La vettura integra, inoltre, un sistema attivo di riduzione della resistenza aerodinamica che coordina diffusore anteriore attivo; flap mobile sull’alettone posteriore. Questa tecnologia consente di ridurre la resistenza aerodinamica fino al 40%, generando oltre 2.000 kg di deportanza a 300 km/h.Tutte le versioni della Denza Z adottano una configurazione tri-motore: un motore elettrico anteriore; due motori posteriori indipendenti, uno per ciascuna ruota. La potenza massima complessiva raggiunge 1.604 CV e 1.240 Nm di coppia. La versione Coupè accelera da 0 a 100 km/h in 2,25 secondi, con una velocità massima di 300 km/h. La versione Spider raggiunge 0-100 km/h in 2,3 secondi velocità massima fino a 300 km/h. La Z Racing, equipaggiata con pneumatici semi-slick opzionali, migliora ulteriormente le prestazioni: 0-100 km/h in 1,96 secondi e velocità massima di 350 km/h. La Z Special Edition dispone invece di un sistema di gestione termica ulteriormente evoluto, con capacità di raffreddamento aumentata del 180% per il sistema propulsivo e 30% per la batteria. La potenza complessiva supera i 2.000 CV, con un’accelerazione 0-100 km/h inferiore a 1,7 secondi. Ulteriori dettagli tecnici saranno comunicati successivamente. Il sistema intelligente di controllo della coppia a tre motori, sviluppato specificamente per l’utilizzo in circuito, consente alla Denza Z di offrire funzioni dinamiche inedite nel segmento delle supercar elettriche. Tra queste figura la modalità “Compass Turn”, che permette alla vettura di utilizzare le ruote anteriori come punto di rotazione e far ruotare la parte posteriore attorno a esse. Questa funzione sfrutta il controllo indipendente dei motori posteriori e la gestione avanzata della coppia per garantire una manovrabilità superiore anche in condizioni estreme. La Denza Z introduce per la prima volta nella piattaforma e3 Sports Car Platform il sistema di sospensioni intelligenti DiSus-M. Si tratta di una tecnologia attiva che utilizza ammortizzatori con fluido magnetoreologico, in grado di modificare la propria viscosità in pochi millisecondi quando sottoposti a un campo magnetico.Tutte le versioni della DENZA Z sono equipaggiate con dischi freno carboceramici forati e Blade Battery di seconda generazione BYD con capacità di 76 kWh.(ITALPRESS).-Foto: ufficio stampa Byd-