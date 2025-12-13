Italpress Notizie Energia

Di Foggia “Terna si è trasformata, ora acceleriamo sulla transizione”

di Italpress - 13 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – “A vent’anni dalla nascita come gestore indipendente della rete elettrica di trasmissione, Terna è oggi al centro del percorso di transizione energetica del Paese. Il sistema è profondamente cambiato, la copertura della domanda da fonti rinnovabili è salita da meno del 20% al 42%”, ha dichiarato in un’intervista al “Corriere della Sera” Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

“Quanto alle nostre infrastrutture, stiamo ampiamente rispettando gli obiettivi e realizzando i grandi collegamenti sottomarini come il Tyrrhenian Link e l’Adriatic Link. La nostra solida struttura finanziaria è riconosciuta dal mercato: a novembre – ha aggiunto Giuseppina Di Foggia – il titolo ha raggiunto il suo massimo storico in Borsa e, negli scorsi mesi, il nostro rating di lungo termine è stato rivisto positivamente da S&P Global Rating e Moody’s”. In chiusura, l’Amministratore Delegato di Terna ha ricordato che la sua attenzione resta sull’execution e sulla capacità dell’azienda di rispondere alle esigenze del Paese.

– Foto ufficio stampa Terna –

