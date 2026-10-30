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Djokovic eliminato da Struff a Basilea, ATP Finals sempre più lontane

Il serbo cede al tedesco in tre set dopo una battaglia decisa al tie-break. Si complica la corsa verso Torino. Anche Rafael Jodar esce di scena dal torneo svizzero

di Lino Sasso - 30 Ottobre 2026

Novak Djokovic esce di scena al secondo turno dell’ATP 500 di Basilea e vede complicarsi ulteriormente la corsa alle ATP Finals 2026 di Torino. Il campione serbo, 39 anni, è stato sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff al termine di una sfida combattuta, conclusa con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-7. Una battuta d’arresto pesante per Djokovic, che cercava punti preziosi per risalire nella classifica stagionale e conquistare un posto nel torneo riservato ai migliori otto giocatori dell’anno.

Battaglia in tre set a Basilea

La partita contro Struff si è rivelata più complicata del previsto per l’ex numero uno del mondo. Djokovic è riuscito ad aggiudicarsi il primo set al tie-break, imponendosi per 7 punti a 4, ma non è riuscito a chiudere l’incontro. Il tedesco ha reagito conquistando il secondo parziale per 7-5 e trascinando la sfida al terzo set. Anche l’ultima frazione si è decisa al tie-break, nel quale Struff ha avuto la meglio per 7 punti a 5, completando la rimonta ed eliminando il serbo.

Per Djokovic si tratta di una sconfitta che pesa soprattutto in prospettiva, considerando il calendario ormai vicino alla conclusione e i pochi appuntamenti rimasti per recuperare terreno.

ATP Finals Torino 2026, Djokovic rischia di restare fuori

L’eliminazione a Basilea complica i piani del serbo in vista delle ATP Finals di Torino, in programma a novembre. Djokovic occupa attualmente l’undicesima posizione nella classifica stagionale e deve recuperare terreno sugli avversari che lo precedono. Tuttavia, la corsa alla qualificazione resta particolarmente aperta anche per l’assenza di Jannik Sinner, costretto a rinunciare al torneo a causa dell’infortunio al ginocchio.

L’uscita anticipata dal torneo svizzero rappresenta comunque un’occasione mancata per Djokovic, che avrebbe potuto sfruttare l’ATP 500 di Basilea per avvicinarsi all’appuntamento torinese. Anche Rafael Jodar, attualmente nono nella classifica ATP risulta però eliminato al secondo turno a Basilea. Un risultato che permette a Djokovic di non perdere ulteriore terreno nei confronti dello spagnolo.

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