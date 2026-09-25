Economia

Doppia emissione di BTP Valore ad ottobre. Ecco come funzionano i due titoli

di Lino Sasso - 25 Settembre 2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia una nuova emissione del BTP Valore a ottobre. Ma con una novità assoluta. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due titoli di Stato differenti. Entrambi della durata di cinque anni, acquistabili separatamente oppure insieme. Il collocamento prenderà il via lunedì 19 ottobre e si concluderà venerdì 23 ottobre alle ore 13, salvo chiusura anticipata. La principale differenza tra i due strumenti riguarderà il pagamento degli interessi: il primo garantirà cedole trimestrali crescenti nel tempo. Il secondo, denominato BTP Valore Insieme, prevederà invece un’unica cedola corrisposta alla scadenza. Nonostante le differenti modalità di remunerazione, il Ministero dell’Economia precisa che i due titoli offriranno rendimenti equivalenti dal punto di vista finanziario al momento dell’emissione.

Le differenze tra i due titoli

Il primo BTP Valore avrà una durata di cinque anni e garantirà il pagamento degli interessi ogni tre mesi, con cedole crescenti nel tempo secondo un profilo che sarà comunicato prima dell’emissione. Una soluzione che consentirà ai risparmiatori di ricevere una remunerazione periodica del capitale investito. Il secondo titolo, denominato BTP Valore Insieme, avrà la stessa durata quinquennale ma prevederà una modalità di pagamento differente: gli interessi saranno corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza, insieme al rimborso del capitale. I risparmiatori potranno scegliere liberamente tra le due soluzioni oppure acquistarle entrambe, ripartendo il proprio investimento in base alle esigenze personali. Per conoscere i tassi cedolari minimi garantiti bisognerà attendere venerdì 16 ottobre, quando il Mef renderà noti anche i rispettivi codici Isin, necessari per identificare e acquistare i due titoli. I rendimenti minimi garantiti saranno resi noti a ridosso dell’apertura delle sottoscrizioni, mentre l’eventuale aggiornamento definitivo arriverà alla conclusione dell’emissione.

Come acquistare i nuovi BTP Valore

Come nelle precedenti emissioni, anche i due nuovi titoli saranno riservati esclusivamente ai piccoli risparmiatori. L’acquisto potrà essere effettuato attraverso il proprio home banking, purché abilitato alle operazioni di trading online, oppure rivolgendosi direttamente alla banca o all’ufficio postale presso cui si dispone di un conto corrente con deposito titoli. L’investimento minimo sarà di 1.000 euro per ciascun titolo, con la possibilità di sottoscrivere entrambi i BTP Valore. Il Tesoro garantisce inoltre l’assegnazione dell’intero importo richiesto durante il collocamento. I titoli saranno emessi alla pari, quindi al prezzo di 100, e senza commissioni di sottoscrizione. Restano tuttavia applicabili gli eventuali costi previsti dalla propria banca per la gestione del deposito titoli o per il servizio di trading online. Anche il rimborso del capitale avverrà alla pari, in un’unica soluzione alla scadenza dei cinque anni. La garanzia di rimborso al valore nominale riguarda il mantenimento del titolo fino alla scadenza, mentre un’eventuale vendita anticipata avverrà al prezzo di mercato, che potrebbe essere superiore o inferiore a quello di acquisto.

Tassazione agevolata al 12,5% ed esclusione dall’Isee

I nuovi BTP Valore rientrano tra i prodotti per i quali valgono le agevolazioni fiscali previste per i titoli di Stato italiani. Gli interessi saranno soggetti alla tassazione agevolata del 12,5%, mentre i titoli beneficeranno dell’esenzione dalle imposte di successione. È inoltre prevista l’esclusione dal calcolo dell’Isee fino a un massimo complessivo di 50.000 euro investiti in titoli di Stato e negli altri prodotti finanziari ammessi dalla normativa. Un trattamento fiscale che si aggiunge alla possibilità di scegliere tra due differenti modalità di pagamento degli interessi, mantenendo invariata la durata quinquennale dell’investimento.