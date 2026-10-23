Esteri

Due morti e cinque feriti in una sparatoria in Cisgiordania

Due presunti assalitori palestinesi uccisi dall’esercito israeliano, cinque persone ferite, due delle quali in condizioni critiche. La sparatoria è avvenuta nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, a pochi giorni dalle elezioni in Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha annullato gli appuntamenti elettorali previsti per oggi

di Lino Sasso - 23 Ottobre 2026

Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, dove una sparatoria avvenuta nelle prime ore della giornata nei pressi della città di Hebron ha provocato due morti e cinque feriti. Le vittime sono due presunti assalitori palestinesi, uccisi dai militari israeliani intervenuti nella zona dello svincolo di Giudea, dopo la segnalazione di un attacco. Secondo quanto comunicato dalle Forze di difesa israeliane (Idf), i soldati hanno aperto il fuoco contro i due sospetti responsabili dell’assalto, uccidendoli. Le operazioni di sicurezza sono proseguite anche dopo la sparatoria, con pattugliamenti e ricerche nell’area circostante. “I soldati dell’Idf hanno eliminato due terroristi e proseguono le ricerche nell’area”, si legge nel comunicato diffuso dall’esercito israeliano. Il Magen David Adom, il servizio nazionale di pronto soccorso, ha riferito che due delle persone rimaste ferite versano in condizioni critiche.

Netanyahu annulla gli eventi elettorali

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di annullare tutti gli appuntamenti elettorali previsti per la mattinata, a pochi giorni dal voto per il rinnovo della Knesset, il Parlamento israeliano. La decisione è stata comunicata dal Likud, il partito del premier, attraverso una nota ufficiale. Netanyahu “ha dato istruzioni di annullare tutti gli eventi politici previsti per questa mattina, in seguito al grave attentato”, si legge nel comunicato. L’episodio irrompe così nella fase conclusiva della campagna elettorale israeliana, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e delle tensioni nei territori palestinesi.

Cresce la tensione in Cisgiordania

La sparatoria si inserisce in un clima di crescente tensione in Cisgiordania, dove negli ultimi giorni si sono registrati nuovi episodi di violenza e interventi delle forze di sicurezza israeliane. Tra i fatti più recenti figurano gli attacchi attribuiti a coloni israeliani estremisti contro agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive, un’attività che in diverse zone del territorio è diventata motivo di scontro. A complicare ulteriormente la situazione è stato anche il fermo di alcuni attivisti internazionali, tra cui cinque cittadine italiane, impegnate in iniziative di protezione e accompagnamento dei contadini palestinesi.

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