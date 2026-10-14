Attualità

Leone XIV, governo senza pause e subito due nomine

La guida della Chiesa trascende ogni momentanea fragilità fisica

di Giorgio Brescia - 14 Ottobre 2026

Il governo della Chiesa non si ferma neanche con Leone XIV al Gemelli: il segnale delle nuove nomine del pontefice.

Le due nuove nomine

Mentre l’attenzione del mondo e dei fedeli resta puntata sul percorso di degenza e sulle condizioni di salute del Pontefice, nessuno stop. La macchina amministrativa e spirituale della Santa Sede dimostra che l’esercizio del governo universale della Chiesa non conosce soste.

La pubblicazione delle Provviste di Chiese nel bollettino ufficiale del 14 ottobre, diffusa dalla Sala Stampa vaticana e da L’Osservatore Romano, ne costituisce la prova più tangibile e simbolica.

Nemmeno la degenza ospedaliera e i postumi di un intervento chirurgico arrestano la firma degli atti di governo di Papa Leone XIV.

Nella giornata di oggi, la sollecitudine del Papa ha raggiunto simultaneamente due fronti geografici strategici con la designazione di due nuovi Arcivescovi Metropoliti.

La prima in Slovacchia

Sua Eccellenza Monsignor Marek Forgáč è stato promosso ad Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Košice. Era Vescovo Ausiliare della medesima sede e Vescovo titolare di Seleuciana. Monsignor Forgáč subentra a seguito dell’accettazione della rinuncia al governo pastorale presentata dall’arcivescovo uscente Bernard Bober.

La seconda in Brasile

Sua Eccellenza Monsignor Wellington de Queiroz Vieira è stato nominato Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Cuiabá, trasferito dalla guida della Diocesi di Cristalândia.

Il significato ecclesiale e il valore del segnale

Dietro queste nomine si cela una precisa visione pastorale. Evidenzia il consolidamento della continuità ecclesiastica in Europa orientale, valorizzando la figura di Forgáč all’interno della sua stessa comunità di Košice

E rafforza il governo pastorale in un’area cruciale dell’America Latina, affidando la grande sede di Cuiabá a un presule di comprovata esperienza come de Queiroz Vieira.

Tuttavia, l’aspetto più intrigante di questo annuncio risiede nella chiara affermazione di continuità istituzionale. La complessa rete delle decisioni pontificie continua a fluire regolarmente, confermando che la guida della Chiesa trascende ogni momentanea fragilità fisica.