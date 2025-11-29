Italpress Notizie Spettacoli

E’ morto il drammaturgo Tom Stoppard, premio Oscar per la sceneggiatura di “Shakespeare in Love”

di Italpress - 29 Novembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 88 anni, lo sceneggiatore Tom Stoppard. E’ stato uno dei più apprezzati e prolifici drammaturghi britannici del secondo novecento e i suoi drammi Rosencrantz e Guildenstern sono morti, I mostri sacri, The Real Thing, The Coast of Utopia e Leopoldstadt hanno vinto il Tony Award alla migliore opera teatrale. Ha ottenuto il premio Oscar per la sceneggiatura di “Shakespeare in Love”.

Nato nel 1937 con il nome di TomßÜ Sträussler in una famiglia ebraica in Cecoslovacchia, fuggì dal paese per scappare all’occupazione nazista e a 17 anni arrivò in Inghilterra, dove passò il resto della sua vita. Negli anni ’80 e ’90 Stoppard si affermò come uno degli autori più versatili della scena anglosassone. Parallelamente alla carriera teatrale, Stoppard firmò sceneggiature di successo, dal cult Brazil di Terry Gilliam al premio Oscar Shakespeare in Love. Anche nel cinema portò il suo marchio: dialoghi acuti, giochi metatestuali, un gusto inimitabile per la citazione.

– foto IPA Agency –

