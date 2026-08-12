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Ebola, l’Oms “Questa è la seconda epidemia più grande mai registrata, ha una diffusione rapida”

di Italpress - 12 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “E’ la seconda epidemia di Ebola più grande mai registrata, si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio. Al ritmo attuale è sulla buona strada per superare l’epidemia di Ebola in Africa occidentale del 2014-2016″. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus durante un media briefing. 2

“Sono stati segnalati 4.449 casi confermati, con 2.061 decessi in cinque province e 53 distretti sanitari – ha spiegato -. 886 pazienti sono guariti”.

I vaccini contro il virus Ebola “stanno procedendo nei trial”. “Per la prima volta, due vaccini specificamente progettati contro il virus sono entrati nella fase di sperimentazione clinica sull’uomo per valutarne la sicurezza – ha sottolineato Ghebreyesus –. L’OMS raccomanda l’inclusione del vaccino in una sperimentazione di fase 3, che speriamo di poter avviare al più presto. Il trial di fase 3 è il modo migliore per assicurare il prima possibile un vaccino efficace”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).