Ecco “Atlas” e “Nothin”, i due nuovi brani dei Guns n’ Roses

di Italpress - 4 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Sono finalmente usciti i due nuovi attesissimi brani dei Guns n’ Roses, “Atlas” e “Nothin”, le prime pubblicazione dal 2023. I due brani vedono la band nella loro forma migliore, mostrando due lati differenti della loro personalità.

“Atlas” sono i Guns nella loro modalità ‘rock’ più potente, mentre “Nothin” è più introspettiva, con diverse sfumature e una chitarra emozionante. Dopo un tour mondiale nel 2025 che ha visto i Guns N’ Roses tornare in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, le potenti icone del rock hanno annunciato che torneranno in tour nella primavera e nell’estate del 2026.

Il tour del 2026 vedrà i Guns N’ Roses visitare il Messico e il Brasile, prima di esibirsi in altri Paesi dell’Unione Europea, infine negli stadi negli Stati Uniti e in Canada. Il prossimo tour include una performance speciale al Rose Bowl di Los Angeles, che segna un ritorno storico alla sede per la prima volta in oltre 30 anni. Nothin” e “ATLAS” si aggiungeranno dunque ai precedenti brani “The General” e “Perhaps” nella scaletta del tour, al fianco delle hit e dei classici della band.

