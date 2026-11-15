Cronaca

Tragedia al raduno di Elisa, fan muore prima del live

Evento annullato e grande commozione della cantante che assieme agli organizzatori ha espresso vicinanza ai familiari della ragazza.

di Marzio Amoroso - 15 Novembre 2026

@ANSAfoto

Una serata nata per celebrare la musica della cantante di Monfalcone si è trasformata in un momento di profondo dolore. Sabato 14 novembre 2026 c’era in programma un raduno esclusivo per i fan di Elisa a Bologna. L’evento avrebbe dovuto riunire circa mille iscritti al fan club ufficiale dell’artista friulana. L’appuntamento era fissato all’interno del noto Estragon Club del capoluogo emiliano. Tuttavia, lo spettacolo non ha mai preso il via a causa di un drammatico imprevisto.

Il malore improvviso prima dello spettacolo

Intorno alle ore 20:00, circa un’ora prima dell’inizio del concerto, si è consumata la tragedia. Una giovane spettatrice di 35 anni, di nome Monica, ha accusato un malore mentre attendeva l’inizio dell’evento. La donna si trovava nelle prime file, proprio a ridosso del palco. Il personale sanitario presente all’interno della struttura è intervenuto con estrema tempestività. Dopo le prime manovre di rianimazione sul posto, è stato disposto il trasferimento d’urgenza verso l’ospedale Sant’Orsola. Purtroppo, ogni tentativo dei medici si è rivelato vano e la giovane è deceduta poco dopo.

Un evento riservato ai fan per il nuovo album

La serata bolognese rappresentava una tappa molto attesa dal pubblico più fedele della cantautrice. Si trattava infatti di un incontro privato, pensato per presentare in anteprima l’atmosfera del nuovo progetto discografico. L’uscita dell’album Kintsugi, prevista per il prossimo 27 novembre, avrebbe dovuto essere il filo conduttore di questa festa collettiva.

L’annullamento del concerto e la commozione sul palco

La notizia della scomparsa di Monica è giunta nel backstage pochi minuti prima dell’inizio previsto per le 21:00. Di fronte a un simile lutto, l’organizzazione ha deciso per l’immediato annullamento del concerto. È stata la stessa Elisa a voler informare personalmente i presenti. Visibilmente scossa, l’artista è salita sul palco accompagnata dall’organizzatore del locale. Con la voce rotta dall’emozione, la cantante ha spiegato al pubblico che non c’erano più le condizioni per fare festa. Ha ricordato come la musica serva a celebrare la vita e le connessioni umane, sottolineando quanto l’esistenza sia fragile e preziosa. L’intero pubblico ha accolto l’annuncio in un silenzio rispettoso, stringendosi idealmente attorno ai familiari della trentacinquenne. Anche lo staff del club bolognese ha espresso il proprio cordoglio per la dolorosa perdita.LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA