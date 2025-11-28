Italpress Notizie Energia

Emissioni di carbonio sostenuti nel 2024, da oggi sino al 4 dicembre le richieste per la compensazione dei costi indiretti

di Italpress - 28 Novembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – A partire dalle ore 9 di oggi e fino alle ore 18 del 4 dicembre, le imprese di alcuni settori industriali potranno fare richiesta di compensare i costi indiretti delle emissioni di carbonio sostenuti nel 2024. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti adottato, con decreto del direttore generale Mercati e Infrastrutture energetiche, un nuovo bando pubblico per l’accesso al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale da 600 milioni.

Il bando si rivolge alle imprese energivore ammesse a questo tipo di aiuto di qualsiasi dimensione che operano sul territorio nazionale in uno dei settori o sottosettori elencati nella comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04), ritenuti ad elevato rischio di rilocalizzazione della produzione al di fuori dell’Unione.

L’obiettivo di questo tipo di aiuto è prevenire rischi significativi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio fuori dal perimetro dell’UE (il cosiddetto “carbon leakage”), in particolare a causa del trasferimento dei costi ETS sui prezzi dell’energia elettrica sostenuti dalle imprese beneficiarie.

La misura mira dunque a rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano tramite una riduzione dei costi di approvvigionamento energetico. Il bando è gestito dal MASE con il supporto tecnico-specialistico di Acquirente Unico per la valutazione delle domande e l’erogazione degli aiuti, attribuiti con una sovvenzione diretta sulla base di una procedura valutativa. Le domande andranno presentate sulla piattaforma informatica del soggetto gestore Acquirente Unico.

