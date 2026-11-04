Politica

Enrico Costa (FI): “Il nostro garantismo per convinzione e non per convenienza”

Venerdì 6 novembre a Roma gli Stati Generali dei Garantisti

di Angelo Vitale - 4 Novembre 2026

Un filo rosso attraversa i corridoi della politica e dei palazzi di giustizia. E’ una sottile ma tenace linea di demarcazione tra la tentazione populista delle risposte d’impatto mediatico e l’ansia rigorosa delle tutele costituzionali.

In questo scenario carico di tensioni e di nodi non risolti, prende forma e vita l’iniziativa degli Stati Generali dei Garantisti, promossa e organizzata con determinazione dall’onorevole Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, e da Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Osservatorio Giustizia Liberale della Fondazione Luigi Einaudi.

Gli Stati Generali dei Garantisti

L’evento, presentato ieri a Montecitorio, si svolgerà alla Camera venerdì e si propone come un momento di svolta e di approfondimento coraggioso nel dibattito pubblico italiano. Non una passerella occasionale o di una pura esercitazione retorica, ma una vera e propria chiamata a raccolta per tutti coloro che rifiutano la deriva della giustizia-spettacolo e cercano un terreno solido su cui rifondare le garanzie fondamentali del cittadino.

In un quadro politico in cui le posizioni sulla giustizia tendono spesso ad appiattirsi sulle convenienze elettorali del momento, la posizione espressa da Enrico Costa risuona con un’impronta forte e distintiva. Per l’azzurro e per la forza politica che rappresenta, la scelta garantista costituisce un imperativo etico e politico irrinunciabile. Perciò tiene a ribadire la necessità di affermare un garantismo “per convinzione e non per convenienza”.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: impedire che il tema dei diritti e del giusto processo venga archiviato dopo la stagione referendaria e dimostrare che la difesa della persona non può subire oscillazioni a seconda dei sondaggi o dei cicli d’opinione.

Il programma di venerdì 6 novembre

Accanto a Costa, l’avvocato Gian Domenico Caiazza per illustrare l’iniziativa in tutti i suoi snodi fondamentali, definendone le linee guida e lo spirito profondo. Caiazza ha ricordato come la Fondazione Einaudi abbia deciso di istituire l’Osservatorio sulla Giustizia Liberale proprio all’indomani dell’esito referendario, mossa da una consapevolezza fondamentale. Anche di fronte a una battuta d’arresto non si indietreggia di un solo millimetro rispetto ai principi della libertà e delle garanzie.

Gli Stati Generali dei Garantisti nascono proprio con l’ambizione di tirare le fila di un confronto ad ampio raggio che coinvolgerà giuristi, magistrati, esponenti dell’opposizione come Roberto Giachetti e Benedetto Della Vedova, giornalisti ed esperti, al fine di tracciare una linea rossa insuperabile sui valori cardine del processo penale. Al riguardo, Enrico Costa ha tenuto a precisare con estrema fermezza che il percorso avviato da Forza Italia sul terreno delle riforme giudiziarie è ormai pienamente “inaggirabile” nel panorama politico nazionale.

Perché quei temi cruciali che la compagine liberale aveva posto con forza al centro della campagna referendaria — dalla separazione delle funzioni alla regolamentazione della custodia cautelare, fino alla tutela della presunzione d’innocenza — sono tuttora vivi, pressanti e al centro dell’agenda del Paese e del dibattito politico costituzionale.

Per Costa non vi è alcuna possibilità di voltare pagina o di dimenticare le istanze di tredici milioni di italiani che hanno sostenuto il sì. La battaglia prosegue senza sosta per mantenere accesa la fiamma riformista e fare in modo che questi principi vengano calati quotidianamente nelle proposte legislative e nel programma politico della coalizione.

Dal canto suo, Gian Domenico Caiazza ha integrato il quadro definendo i binari entro cui si muoverà l’intera architettura dei lavori. Ha precisato infatti che “il lavoro degli Stati Generali dei Garantisti si svolgerà nel solco di quanto prevede la Costituzione”, fugando qualsiasi interpretazione di rottura impropria dell’ordinamento.

Il lavoro per un Manifesto

Il punto centrale rimane l’attuazione piena dei principi costituzionali del giusto processo, della terzietà del giudice e del corretto rapporto tra accusa e difesa. Riguardo alla separazione delle carriere, ad esempio, Caiazza ha affermato come si possa intervenire con efficacia anche tramite legge ordinaria — agendo sulle norme dei concorsi o sulla struttura interna del Csm — senza la necessità di modificare il testo costituzionale.

E riguardo alla legislatura che volge progressivamente al termine, ha tracciato una prospettiva di fiduciosa attesa e di rigorosa tenacia, affermando con decisione che “verranno i tempi” per l’esito e per i frutti completi di questo lungo lavoro culturale e normativo.

L’iniziativa del prossimo venerdì si snoderà attraverso cinque panel tematici di straordinaria attualità, che affrontano le piaghe e i nodi irrisolti del sistema giudiziario italiano. Si va dal tema doloroso e drammatico della situazione delle carceri e della certezza della pena, introdotto da Giorgio Mulè e arricchito dai contributi di garanti ed esperti, alla riflessione speciale sul ruolo del pubblico ministero e sulla reale terzietà del giudice.

Una battaglia per la giustizia del futuro

Fino al delicato tema della prescrizione dei reati e dell’uso delle intercettazioni. Un rilievo del tutto particolare assumerà il confronto sul processo mediatico e sulla gogna digitale, laddove la cronaca giudiziaria finisce per sovrapporsi e persino sostituirsi alle aule di tribunale.

E qui la riflessione di Enrico Costa tocca punte di intensa provocazione ideale, denunciando – riguardo al provvedimento della Gip di Milano su Youssef Siher -impropri sconfinamenti politici nei provvedimenti giudiziari e ribadendo la necessità che i magistrati mantengano la riserva e l’imparzialità che da sole garantiscono la credibilità delle istituzioni. Un evento, quello degli Stati Generali dei Garantisti, che non si propone dunque come una fugace parentesi politica, ma come la fucina di un vero e proprio manifesto per la giustizia di domani.

Una piattaforma in cui la cultura delle garanzie cessa di essere una dottrina per pochi addetti ai lavori e diventa un bene comune irrinunciabile per la democrazia intera. In questo percorso fatto di rigore costituzionale e tenacia parlamentare, il messaggio partito ieri da Montecitorio è chiarissimo. I tempi del garantismo sono adesso. E la strada verso l’affermazione delle garanzie costituzionali non conosce né pause né inversioni di marcia.