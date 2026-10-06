Attualità

Epstein files, una “gola profonda” si suicida

Simon Andriesz, il banchiere whistleblower del caso, trovato morto in Cornovaglia

di Daniel Walker - 6 Ottobre 2026

L’enigma di Simon Andriesz, il banchiere whistleblower del caso Epstein trovato morto in Cornovaglia.

Caso Epstein, un altro suicidio

Il mondo della finanza internazionale e le zone d’ombra dei dossier legati a Jeffrey Epstein tornano al centro della cronaca internazionale dopo la drammatica scomparsa di Simon Andriesz.

L’ex banchiere britannico di 57 anni è stato trovato morto in Cornovaglia, in seguito a un gesto estremo. Gli inquirenti e le prime ricostruzioni giornalistiche — rilanciate anche dalla rivista finanziaria The Banker (gruppo Financial Times) — hanno classificato il fatto come un suicidio.

La notizia ha immediatamente riacceso tensioni e sospetti, riportando alla luce il peso devastante che le rivelazioni pubbliche avevano avuto sulla sua vita privata e professionale.

La storia di Andriesz

Andriesz era assurto agli onori delle cronache mondiali per essere diventato uno dei whistleblower chiave del network di Epstein. Analizzando la mole sterminata di documenti resi pubblici dal dipartimento di Giustizia statunitense – gli Epstein files -, l’ex banchiere aveva scovato elementi esplosivi. Atti riguardanti i rapporti tra il finanziere e l’attuale segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick.

Attraverso un meticoloso lavoro di ricerca sui documenti, Andriesz aveva individuato la sigla «HWL» — riconducibile a Howard William Lutnick — in una catena di email risalenti al 2018. Da quello scambio emergevano discussioni dirette tra Epstein e Lutnick circa le prospettive economiche e gli investimenti condivisi in una startup di pubblicità digitale, la AdFin.

I riscontri avevano smentito e in ogni caso fortemente complicato la versione fornita dallo stesso Lutnick. Aveva infatti ammesso in precedenza solo una vacanza familiare nel 2012 comprensiva di una sosta sull’isola privata del finanziere, negando legami d’affari strutturati.

Prima di affidare la sua storia a un’intervista alla Bbc e di condividere le prove con la House Oversight Committee e con l’Fbi, Andriesz aveva pagato un prezzo altissimo per la sua scelta.

Sostenitori, associazioni di categoria come la Transparency Task Force e figure istituzionali avevano più volte evidenziato la situazione. L’ex banchiere era estremamente isolato, provato dalle conseguenze finanziarie e psicologiche derivanti dall’aver esposto i segreti dei poteri forti.

La sua morte riapre adesso interrogativi inquietanti sulla gestione delle ramificazioni economiche del giro di Epstein.