Esce il 16 gennaio “Blooom”, il nuovo album di inediti dei Planet Funk

di Italpress - 23 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Uscirà venerdì 16 gennaio “Blooom”, il nuovo album di inediti dei Planet Funk, tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo. “Blooom” arriva al termine di un anno intenso, creativo e ricco di musica che ha visto Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) impegnati tra studio, collaborazioni e live in Italia e all’estero, un percorso che oggi si trasforma in nuova energia, in una visione ancora più aperta e rivolta al futuro.

Esattamente un anno fa i Planet Funk pubblicavano “Nights in White Satin”, singolo arrivato ai primi posti della classifica radio che ha dato il via ad una stagione ricca di concerti e dj Set in Italia e in tutto il mondo. I successivi “I get a rush”, la collaborazione con Alfa e Manu Chao nel remix del loro successo “A me mi piace” e il brano “E’ Naturale” insieme a Francesca Michielin hanno confermato la capacità dei Planet Funk di rinnovarsi e dialogare con mondi musicali diversi, restando sempre fedeli alla propria identità. Nel corso di questo cammino la musica si è intrecciata inevitabilmente con la vita. Il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, colonne portanti e anime fondatrici del progetto PLANET FUNK, è parte viva di questo nuovo capitolo. La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante, una radice profonda da cui far nascere nuove idee e nuove direzioni.

