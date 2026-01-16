Italpress Notizie Spettacoli

Esce “Tutto è possibile”, il quarto album di Geolier

di Italpress - 16 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Geolier torna con il suo quarto album, “Tutto è possibile” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), fuori da oggi. È la sintesi di un percorso che ha portato il cantante dalla strada agli stadi, dal quartiere a collaborazioni che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate impossibili. Un disco che unisce mondi lontani e li fa convivere nello stesso racconto, ospitando Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, insieme a Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi. Il progetto nasce da una coincidenza che ha il sapore del destino: l’arrivo di un brano mai pubblicato di Pino Daniele in cui risuona una frase chiave, “tutto è possibile”. Da lì prende forma un album che racconta la crescita, il prezzo del successo, il legame con le proprie radici e il rapporto complesso con i sogni una volta realizzati. Geolier mette al centro una verità semplice e universale: non possiamo sapere cosa accadrà domani, e anche ciò che sembra irraggiungibile può succedere.

– Foto ufficio stampa Help –

