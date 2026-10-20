Roma

Esplosione e incendio, a Roma Est torna la paura

I fatti nella notte: danneggiato il cancello di un'abitazione, fiamme in un autosalone

di Redazione Web - 20 Ottobre 2026

A Roma Est torna la paura: esplosione davanti all’abitazione dei titolari dell’autosalone dato alle fiamme nei giorni scorsi. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, scatta l’indagine. La deflagrazione ha danneggiato il cancello di ingresso. Non è più, ammesso (e non concesso) che si sia mai potuta considerare tale, una casualità. Nella Capitale sta succedendo qualcosa, di grosso. E lo stretto riserbo degli inquirenti sulle indagini conferma l’importanza dell’inchiesta e la delicatezza del momento in un’area della Città in cui, ormai da settimane, si respira aria di violenza e paura.

Esplosione a Roma Est torna la paura

L’allarme è arrivato intorno alle quattro della notte. La chiamata alle forze dell’ordine, l’arrivo immediato degli agenti. Poi i rilievi e le indagini che si arricchiscono di un nuovo episodio inquietante, un altro capitolo su cui fare luce e chiarezza. L’esplosione riporta i fari su Roma Est. I danni sembrano, tutto sommato, limitati. Solo il cancello d’ingresso dell’abitazione è rimasto colpito dalla deflagrazione. Si immagina che si sia trattato di un ordigno rudimentale, una bomba carta. Ma l’indagine prosegue serrata. E nel silenzio. Mentre i cittadini non fanno che chiedersi cosa stia succedendo in questa (vasta) zona della Capitale.

L’incendio all’autosalone

L’esplosione che ha svegliato Roma Est nel cuore della notte arriva a distanza di qualche giorno dall’incendio dell’autosalone gestito dalla stessa famiglia. Un altro autosalone, poco più in là, andava in fiamme. Una scia di violenza e intimidazioni che prosegue ormai da settimane.

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