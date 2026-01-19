Tecnologia

Esplosione in uno degli studi che lavora su GTA VI, momenti di panico ad Edimburgo

di Andrea Scarso - 19 Gennaio 2026

FONTE: Rockestar Games

Attimi di apprensione questa mattina a Edimburgo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti presso la sede di Rockstar North, lo storico studio scozzese responsabile dello sviluppo di Grand Theft Auto 6. L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno a seguito di un guasto tecnico nella centrale termica dell’edificio, inizialmente descritto come una possibile esplosione.

Secondo quanto confermato da Rockstar Games, si è trattato di un malfunzionamento a uno dei boiler dell’impianto di riscaldamento. L’intervento dei soccorsi è stato immediato e, fortunatamente, non si registrano feriti. La struttura è stata dichiarata sicura e lo studio è tornato operativo già in giornata.

“Ringraziamo le persone che ci hanno contattato per esprimere la loro preoccupazione e le squadre di emergenza intervenute tempestivamente. Tutti stanno bene e la sede è regolarmente aperta”, ha dichiarato un portavoce di Rockstar Games.

L’intervento dei soccorsi all’alba

L’allarme è partito intorno alle 5 del mattino, ora locale. Sette mezzi dei vigili del fuoco sono stati inviati presso l’edificio principale di Rockstar North, situato in Holyrood Road, nel cuore della capitale scozzese. Le squadre hanno lavorato per oltre quattro ore per mettere in sicurezza alcune parti della struttura interessate dal guasto.

I vigili del fuoco hanno parlato di “danni strutturali contenuti”, messi in sicurezza prima di lasciare l’area poco dopo le 9.

Nessun impatto sullo sviluppo di GTA VI

La sede di Edimburgo rappresenta il cuore pulsante di Rockstar Games: qui sono nati tutti i capitoli principali della saga Grand Theft Auto e di Red Dead Redemption. Proprio nella sede dove si è verificata l’esplosione, è in pieno svolgimento lo sviluppo di GTA VI, uno dei videogiochi più attesi di sempre, la cui uscita è attualmente prevista per il 19 novembre.

Al momento, l’incidente non sembra destinato ad avere ripercussioni sul calendario di lancio del titolo, già rinviato due volte negli ultimi anni.

Un periodo già delicato per lo studio

L’episodio arriva in una fase particolarmente complessa per Rockstar North, che nei mesi scorsi è finita al centro di proteste sindacali dopo una serie di licenziamenti contestati dai lavoratori. La società ha sempre respinto le accuse, negando qualsiasi collegamento con l’attività sindacale dei dipendenti.

Situazione sotto controllo

L’emergenza è rientrata e l’attività dello studio è ripresa regolarmente. Resta solo lo spavento per un incidente che, vista la portata simbolica della sede, ha fatto rapidamente il giro del mondo.

Per Rockstar e per milioni di fan, la priorità resta una sola: arrivare al lancio di GTA 6 senza ulteriori imprevisti.

