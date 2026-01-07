Italpress Notizie Turismo

Eva Air, dal 16 gennaio voli diretti e giornalieri Milano Malpensa-Taipei

di Italpress - 7 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – A partire dal 16 gennaio Eva Air rafforza la propria presenza sul mercato italiano con l’introduzione del volo giornaliero diretto tra Milano Malpensa e Taipei. Eric Hsueh, General Manager della filiale italiana di EVA Air, ha espresso orgoglio e soddisfazione nell’annunciare il volo giornaliero che collegherà l’Italia a Taiwan da gennaio 2026 in poi.

“Una scelta che soddisfa la crescente domanda del mercato – ha commentato il Direttore – e conferma la volontà di EVA Air di investire in Italia con una nuova proposta competitiva, di alto livello e qualità. Il nuovo volo diretto tra Milano-Malpensa e Taipei offrirà ai passeggeri un collegamento comodo e quotidiano per Taiwan e una connessione altrettanto confortevole e immediata per tutte le destinazioni asiatiche che fanno parte del nostro ampio network e, in particolare, per il Giappone”.

In occasione di questa importante data, EVA Air ha organizzato l’evento Japan Day che avrà luogo l’11 gennaio a Milano presso il Westin Palace, dalle ore 12, piazza della Repubblica 20. Nel corso dell’evento esperti e personalità legate al mondo del Giappone interverranno su argomenti quali cultura, cibo e turismo. Questa destinazione è tra le più importanti richieste dai passeggeri di EVA Air che risponde con una rete di molteplici voli settimanali da Taipei verso dieci città del Giappone. I passeggeri in arrivo dall’Italia possono usufruire di connessioni immediate verso Fukuoka, Okinawa, Osaka, Sendai, Sapporo e Tokyo, mentre per le destinazioni di Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori è prevista una sosta di almeno una notte a Taipei.

