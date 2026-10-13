Economia

Banche: non solo risiko, il contratto mette contro Fabi e Abi

Le dure accuse del sindacato: "La sensazione è che i banchieri vivano sulle nuvole"

di Martino Tursi - 13 Ottobre 2026

Non solo risiko: un’altra battaglia si gioca nel comparto bancario ed è quella sindacale. La Fabi, il sindacato autonomo dei bancari, attacca a muso duro l’Abi. Il tema è quello del contratto. E per il segretario generale Lando Maria Sileoni, le proposte giunte dalla parte datoriale lasciano, a dir poco, a desiderare. Anzi, a dirla tutta, i bancari lamentano di non avere avuto alcuna risposta da Patuelli e dagli altri banchieri. Né sul futuro lavorativo e nemmeno sulla visione d’insieme del futuro del comparto. Insomma, se non è guerra aperta poco ci manca.

La Fabi giù dura contro l’Abi

Sileoni attacca a testa bassa. “Il giudizio della Fabi sulla presentazione del Casl Abi è totalmente negativo. Non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo e, soprattutto, non è emersa alcuna visione sul futuro del settore bancario”. Il segretario generale Fabi riepiloga i quesiti all’Abi. “Vogliamo sapere quale contratto le banche intendono sottoscrivere, quale modello di banca hanno in mente per i prossimi anni e quale ruolo vogliono riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori. Non possiamo continuare a discutere singoli argomenti senza conoscere la direzione che la controparte intende prendere. Se non arriveranno risposte chiare, saremo costretti a prendere posizioni energiche”.

La questione del contratto

Sileoni e il sindacato della Fabi ricordano ai banchieri Abi che “il contratto nazionale non è un insieme di capitoli da esaminare uno alla volta, senza un progetto complessivo. È lo strumento con il quale si definiscono diritti, garanzie e condizioni di lavoro di un’intera categoria. E su questo pretendiamo chiarezza”. Assodato ciò, emergono tutti i dubbi e le aporie da parte dei rappresentanti dei lavoratori. “Abbiamo la sensazione che i rappresentanti delle banche fingano di vivere sulle nuvole”. Ecco, appunto.

“Disponibili a confronto serio”

La chiusura non arriva, l’apertura di Fabi c’è a patto che Abi si impegni a fare le cose per bene. “Nelle agenzie e negli uffici – ha concluso Sileoni – ci sono lavoratrici e lavoratori che non stanno bene, che subiscono pressioni continue e devono fare i conti con problemi organizzativi sempre più pesanti. Non si può costruire un nuovo contratto ignorando quello che accade ogni giorno nei luoghi di lavoro. La Fabi è disponibile a un confronto serio, ma non a una trattativa senza risposte. Le banche devono assumersi le proprie responsabilità e chiarire cosa vogliono fare”.