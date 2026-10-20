Attualità

Fedez boccia Marracash che “tifa” per le piazze di Milano

Le critiche, per far esplodere una ipocrisia di fondo

di Elizabeth Costello - 20 Ottobre 2026

L’ultimo scontro nel rap italiano non riguarda le classifiche musicali, ma fa esplodere un’ipocrisia di fondo.

Fedez contro Marracash

Dopo gli scontri e gli atti di vandalismo che hanno devastato il centro di Milano, Fedez ha attaccato duramente. Nel suo mirino Marracash e gli altri colleghi della scena che “tifano” per la protesta.

Un affondo secco: “Non credete agli artisti ricchi che vi sostengono”. Senza sconti, Fedez smonta la retorica del genere: “Vedo artisti che celebrano la protesta, senza rendersi conto che esposti in quelle vetrine ci sono anche loro”.

Poi ricorda l’ostentazione del lusso. “A promuovere quella idea di vita e di successo ci siamo noi. Siamo noi che andiamo alle sfilate, postiamo gli orologi di lusso, i viaggi e i vestiti”.

Su Marracash è spietato: “Sento dire che è giusto sfondare le vetrine da qualcuno che, alla Prima della Scala, si è fatto fotografare con Beppe Sala”.

La bocciatura dell’uso strumentale dei giovani

“I manifestanti non sono Pokémon da scagliare per il proprio tornaconto per intercettare nuova audience. Ecco perché non riesco ad applaudire a favore di telecamera”.

La conclusione

“Alla fine della giornata il vostro rapper preferito tornerà in prima fila alle sfilate di Louis Vuitton e voi non vi accorgerete che ad alimentare quell’odio di classe è stato anche lui”.

La sentenza finale, per puntare a svelare l’inganno: “Sia chi vi ostracizza che chi vi utilizza come simbolo, vi sta usando come pedine di un gioco”.