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Fiat celebra il suo 127° anniversario con la presentazione di Grizzly e Grizzly Fastback

di Italpress - 11 Luglio 2026

TORINO (ITALPRESS) – FIAT celebra il suo 127° anniversario presentando i nuovi Grizzly e Grizzly Fastback con un video dedicato, che segna l’arrivo di due nuove silhouette all’interno della rinnovata offerta per famiglie del marchio. Il concept si basa su un’immagine semplice ma distintiva: l’arrivo di due nuovi membri in un contesto inaspettato, ovvero un ufficio anagrafe italiano.

“Con Grizzly e Grizzly Fastback, FIAT completa la sua gamma con due silhouette distinte per due diverse tipologie di clienti, ciascuna progettata per soddisfare le reali esigenze quotidiane delle famiglie – afferma Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis -. Grizzly è il SUV per chi cerca spazio e comfort, mentre Grizzly Fastback è pensato per i clienti che desiderano gli stessi vantaggi razionali in una silhouette più distintiva. Presentarli nel giorno del compleanno di FIAT è stata una scelta naturale. Perché non si tratta di un semplice lancio: è FIAT che fa ciò che ha sempre saputo fare meglio: rendere il trasporto familiare semplice, accessibile e davvero conveniente dall’Europa al Medio Oriente e Africa, al Sud America”.

Grizzly e Grizzly Fastback rappresentano il passo successivo nella strategia di prodotto di FIAT: due silhouette create per soddisfare esigenze diverse dei clienti, ma con lo stesso approccio semplice e versatile. Come illustrato durante l’Investor Day tenutosi il 21 maggio ad Auburn Hills, il progetto conferma il ruolo di FIAT come uno dei marchi più internazionali di Stellantis, che offre una mobilità accessibile e rilevante ai clienti di tutto il mondo, in particolare nelle sue tre principali regioni: Europa, Medio Oriente e Africa e Sud America. Grizzly porta spazio, comfort e praticità quotidiana nel formato SUV, mentre Grizzly Fastback aggiunge una silhouette più distintiva, mantenendo la stessa attenzione alla funzionalità e alle esigenze familiari.

Compatto all’esterno e generoso all’interno, Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza ed è progettato per rispondere alle esigenze della vita reale: spazio, comfort e flessibilità quotidiana. Grizzly Fastback raggiunge i 4,5 metri di lunghezza, combinando proporzioni eleganti, design espressivo e una praticità eccezionale, con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 600 litri.

Inoltre, Grizzly e Grizzly Fastback saranno disponibili con motorizzazioni a benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV, e con cambio manuale o automatico, a seconda della regione. La gamma sarà offerta in sette colori e dotata di tecnologie pensate per rendere la mobilità quotidiana più semplice, intuitiva e piacevole. Grizzly e Grizzly Fastback faranno la loro prima apparizione pubblica al Salone dell’Auto di Parigi in ottobre, prima del lancio commerciale previsto per l’ultimo trimestre del 2026.

-Foto ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS).