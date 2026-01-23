Italpress Notizie Motori

Fiat Topolino “anticipa” gli incentivi statali

di Italpress - 23 Gennaio 2026

TORINO (ITALPRESS) – FIAT rende ancora più accessibile la micro-mobilità urbana con una nuova offerta promozionale su Topolino che “anticipa” gli incentivi statali che saranno lanciati prossimamente: prezzo da 7.550 euro con sconto di 2.340 euro (oltre oneri finanziari). La formula, pensata per semplificare l’ingresso alla mobilità cittadina per tutti – giovani a partire dai 14, famiglie e city-commuter – abbina rate mensili da 39 euro per 35 mesi, un primo canone anticipato di 3.356 euro e una rata finale di 4.393 euro. Il finanziamento di Stellantis Financial Services Italia prevede TAN fisso 8,99% e TAEG 13,04%. L’iniziativa è valida fino al 31 gennaio 2026 presso la rete dei concessionari FIAT aderenti. Fiat Topolino nel 2025, ha conquistato la prima posizione nel mercato dei quadricicli elettrici leggeri con quasi 4.000 immatricolazioni pari al 40% di quota di mercato. La leadership in questo settore è stata ottenuta per la sua compattezza, facilità di guida 100% elettrica, facilità di parcheggio e costi d’uso contenuti. Topolino è la porta d’ingresso perfetta alla mobilità urbana sostenibile con un design che mette il sorriso alla città.

Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza) e alla sua straordinaria maneggevolezza, la nuova Topolino presenta una velocità massima limitata a 45km/h, che si adatta perfettamente ai limiti di velocità nelle città. Entrambe le configurazioni, aperta e chiusa, sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Così equipaggiata la Topolino ha libero accesso e parcheggio gratuito nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nei centri storici delle grandi città. Non ultimo, la microcar più cool del momento offre un’abitabilità straordinaria in rapporto alle dimensioni esterne, data dai due sedili disallineati; un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza. Da oggi con la nuova offerta, Topolino rende l’esperienza della mobilità elettrica ancora più accessibile con un canone mensile simbolico simile a quello di un abbonamento ai trasporti pubblici e condizioni trasparenti. Per scoprire da vicino Topolino e ricevere una consulenza personalizzata sulla nuova offerta, la rete dei concessionari FIAT sarà aperta sabato 24 e domenica 25 gennaio con un porte aperte dedicato: test drive, configurazioni e valutazioni immediate, con personale pronto a illustrare nel dettaglio condizioni finanziarie e vantaggi.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).