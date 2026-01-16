Italpress Notizie Motori

Fiat Vertical Winter Tour, musica, sport e intrattenimento sulle nevi italiane

di Italpress - 16 Gennaio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Torna il FIAT Vertical Winter Tour 2026, l’evento itinerante sulla neve che da oltre quindici anni è un punto di riferimento tra gli appuntamenti invernali italiani. FIAT conferma il proprio ruolo di title sponsor del Tour, a testimonianza dell’impegno del Brand nel sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio, lo sport e l’intrattenimento, creando occasioni di incontro aperte e inclusive. Il Tour tocca nove località sciistiche lungo l’intero arco alpino, portando in pista un format consolidato che unisce musica, attività sportive e momenti di intrattenimento all’interno di un Villaggio dedicato e aperto al pubblico. Un’esperienza pensata per un pubblico ampio e trasversale, in linea con i valori FIAT di accessibilità, condivisione e stile italiano. All’interno dello Sponsor Village, FIAT accoglierà i visitatori in uno spazio dedicato alla 600 Sport, presentata in edizione speciale per Milano Cortina 2026 e a Grande Panda. Qui il pubblico potrà mettersi alla prova con giochi di abilità e vincere gadget esclusivi. Per rievocare le emozioni olimpiche, sarà inoltre allestita una tavola da curling che consentirà a due giocatori di sfidarsi contemporaneamente, per un’esperienza coinvolgente e adatta a tutti.

Non mancherà l’area test drive, dove gli appassionati potranno scoprire e provare la gamma FIAT con particolare attenzione per la Nuova Grande Panda, 600 Sport edizione Milano Cortina 2026 e nuova 500 Hybrid. Un’opportunità concreta per sperimentare da vicino comfort, tecnologia e design made in Italy. Radio Deejay è media partner del FIAT Vertical Winter Tour 2026, portando in ogni tappa i propri Talent sul palco del Villaggio e arricchendo l’esperienza con contenuti e animazione di qualità.

Calendario tappe FIAT Vertical Winter Tour 2026: Cervinia (AO) 28, 29 e 30 dicembre; Bormio (SO) 24 e 25 gennaio; San Martino di Castrozza (TN) 31 gennaio e 1 febbraio; Andalo (TN) 7 e 8 febbraio; Prato Nevoso (CN) 14 e 15 febbraio; Alleghe (BL) 21 e 22 febbraio; Tarvisio (UD) 28 febbraio e 1 marzo; Pila (AO)7 e 8 marzo; Canazei (TN) 14 e 15 marzo.

