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Milano, la denuncia di un cameriere: “Picchiato dai buttafuori per una foto a Fedez”

di Emily Gabrielli - 9 Ottobre 2026

A Milano un cameriere di 22 anni ha denunciato di essere stato aggredito dagli addetti alla sicurezza della discoteca in cui lavora, dopo aver scattato una fotografia a Fedez. Il giovane avrebbe ricevuto l’ordine di cancellare l’immagine e, dopo aver acconsentito, sarebbe stato colpito violentemente.

Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire quanto accaduto. La ricostruzione dei fatti, riportata dal Corriere della Sera, si basa al momento sulla denuncia del dipendente: le responsabilità dovranno essere accertate.

La foto a Fedez e l’intervento della sicurezza

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Nel locale era presente il rapper, accompagnato dalla propria scorta. Secondo il racconto del cameriere, dopo lo scatto sarebbero intervenuti i bodyguard di Fedez insieme agli addetti alla sicurezza della discoteca, chiedendogli di eliminare la fotografia dal cellulare. Il giovane avrebbe accettato senza opporsi.

La vicenda, tuttavia, non si sarebbe conclusa lì. Poco dopo, alcuni buttafuori sarebbero tornati dal dipendente per controllare che l’immagine fosse stata effettivamente cancellata. “Gli ho detto che l’avevo già cancellata”, avrebbe riferito il 22enne nella denuncia.

Stando alla sua versione, a quel punto gli addetti alla sicurezza gli avrebbero sottratto il telefono per mostrarlo alla scorta del rapper. Successivamente, alcuni membri dello staff del locale sarebbero tornati da lui e lo avrebbero aggredito.

A richiamare l’attenzione sull’accaduto sarebbe stato un testimone, che ha dato l’allarme. I carabinieri sono intervenuti nella discoteca, ma al loro arrivo le persone coinvolte si erano già allontanate. Il cameriere si è quindi recato all’ospedale di Sesto San Giovanni, dove è stato sottoposto a una visita e dimesso con una prognosi di tre giorni.

Acquisite le immagini delle telecamere

Il giorno successivo ai fatti, il giovane ha presentato una denuncia formale in Questura. Gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per verificare la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

Come riferisce il Corriere della Sera, sono già stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia interne sia esterne al locale. Le registrazioni potrebbero contribuire a chiarire le diverse fasi della vicenda, dal momento dello scatto alla presunta aggressione. Nei prossimi giorni saranno ascoltati anche i dipendenti della discoteca.

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