Esteri

Francia, scontro sul bilancio: l’Assemblea vuole fermarsi, il governo tira dritto

I gruppi parlamentari chiedono la sospensione dei lavori nel weekend per motivi di sicurezza

di Enzo Ricci - 20 Ottobre 2026

L’Assemblea nazionale francese rischia di trasformarsi nell’ennesimo terreno di scontro tra Parlamento e governo. Durante la conferenza dei presidenti, svoltasi questa mattina, tutti i gruppi parlamentari hanno chiesto che i lavori vengano sospesi nel prossimo fine settimana. A riferirlo è Bfmtv.

Alla base della richiesta ci sono i timori per la sicurezza legati alle manifestazioni previste sabato a Parigi, con il cosiddetto “Atto 2” della mobilitazione già scesa in piazza il 17 ottobre, ma anche la convinzione che la maratona parlamentare non consentirebbe comunque di arrivare all’approvazione del bilancio della previdenza sociale.

Secondo quanto riferito da un partecipante alla riunione, gli emendamenti ancora da esaminare renderebbero inutile una seduta straordinaria nel weekend. Nonostante le resistenze dell’Assemblea, il governo mantiene però la linea e conferma, almeno per ora, la convocazione dei deputati. L’obiettivo dell’esecutivo resta quello di portare al voto il bilancio sociale, anche se fonti governative non escludono che la decisione possa essere rivalutata nelle prossime ore.

Leggi tutte le news di Esteri