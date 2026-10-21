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Francia, precipita un caccia vicino a Nancy: un morto e un disperso

Il velivolo coinvolto è un Mirage 2000D, decollato dalla base aerea 133 di Nancy-Ochey per un volo di addestramento

di Flavia Romani - 21 Ottobre 2026

In Francia un aereo caccia è precipitato nella notte nei pressi di Rogéville, vicino a Nancy, nella regione della Meurthe-et-Moselle. Il bilancio provvisorio è di almeno una vittima, mentre il secondo membro dell’equipaggio risulta ancora disperso. A confermare l’incidente è stata l’Aeronautica militare francese, che ha perso i contatti radio e radar con il velivolo intorno alle 22:30 di ieri sera.

Secondo quanto riferito dalla testata pubblica Ici Lorraine, il corpo di una delle due persone a bordo sarebbe già stato ritrovato. Le ricerche del secondo occupante sono proseguite per tutta la notte in una vasta area di campi e boschi.

L’esplosione e lo schianto vicino a Rogéville

Il velivolo coinvolto è un Mirage 2000D, decollato dalla base aerea 133 di Nancy-Ochey per un volo di addestramento. L’aereo appartiene allo squadrone caccia 2/3 Champagne ed è un modello biposto, con a bordo un pilota e un ufficiale addetto ai sistemi d’arma.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, intorno alle 22:30 alcuni residenti avrebbero udito una forte esplosione e visto una palla di fuoco nel cielo. L’Aeronautica francese ha parlato di un «sospetto incidente violento» dopo la potente esplosione segnalata nella zona di Rogéville.

Come riportato da Le Monde, il sindaco di Pont-à-Mousson, Henry Lemoine, ha scritto sui social che i detriti dell’aereo sarebbero stati individuati grazie a un drone.

Ricerche per tutta la notte

Dalla serata di ieri è in corso una vasta operazione di ricerca nell’area compresa tra Rogéville, Tremblecourt e Domèvre-en-Haye, a circa quindici chilometri da Pont-à-Mousson. Sul posto sono intervenuti il servizio antincendio e di soccorso della Meurthe-et-Moselle, i vigili del fuoco, i soccorritori della base aerea di Nancy-Ochey e gli ufficiali della gendarmeria.

Un elicottero ha sorvolato la zona mentre le squadre di soccorso setacciavano il territorio. Il posto di comando è stato allestito all’ingresso di Rogéville. L’Aeronautica militare ha inoltre attivato i servizi di supporto per le famiglie e i congiunti delle persone coinvolte nell’incidente.

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