Cronaca

Funghi velenosi scambiati per chiodini: è raffica di intossicazioni

Quattro casi gravi nel Lazio, l'allarme dell'Asl

di Cristiana Flaminio - 10 Novembre 2026

Funghi velenosi scambiati per innocui chiodini: è raffica di intossicazioni nel Lazio. L’Asl di Frosinone ha diramato una nota in cui fa il punto della situazione. Dal 28 ottobre scorso e fino a oggi, nell’area ciociara, si sono registrati dodici casi. Di questi, quattro gravi. I pazienti, presi in tempo, sono stati immediatamente trasferiti presso il Policlinico Gemelli e il Policlinico Umberto I di Roma per le cure del caso. Hanno mangiato alcuni dei funghi più velenosi che ci siano scambiandoli per comuni e innocui chiodini.

Funghi velenosi scambiati per innocui chiodini: è raffica di intossicazioni

Oggi l’ultimo, e più grave, caso di intossicazione legato al consumo di funghi velenosi scambiati per chiodini. “Quattro persone hanno consumato Amanita phalloides, uno dei funghi più velenosi al mondo, scambiandola per i comuni chiodini (Armillaria mellea), conosciuti anche come ’famigliola’ – ha proseguito l’Asl – Le amatossine contenute in questa specie possono provocare danni epatici gravissimi fino all’insufficienza epatica potenzialmente mortale. I pazienti sono stati trasferiti presso il Policlinico Gemelli e il Policlinico Umberto I di Roma per le cure necessarie”.

A chi rivolgersi in caso di dubbio

“Grazie alle competenze dei micologi della Asl di Frosinone, è stato possibile ottenere in tempi rapidissimi diagnosi micologiche che hanno consentito ai clinici di adottare le terapie di supporto più appropriate e, nei casi più gravi, disporre tempestivamente il trasferimento dei pazienti presso strutture ospedaliere specializzate”, ha detto la dottoressa Immacolata Verdicchio, responsabile della Uoc Sian della Asl di Frosinone. L’azienda sanitaria ha messo a disposizione i contatti del servizio gratuito degli Ispettorati micologici per la verifica dei funghi raccolti: telefono 0776/8294231 – indirizzo mail: ispettoratomicologico aslfrosinone.it.

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