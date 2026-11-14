Scienza

DIVULGO – Garlasco, quanto possiamo fidarci delle analisi del DNA?

di Francesco De Santis - 14 Novembre 2026

Due analisi. Lo stesso materiale genetico. Risultati diversi. È un tema tornato al centro del caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007, per il quale Alberto Stasi ha ricevuto una condanna definitiva.

A quasi vent’anni dai fatti, il riesame del DNA sui pedali della sua bicicletta pone una domanda che va oltre i tribunali: quando possiamo davvero fidarci di un risultato scientifico?

Garlasco, le novità e il riesame del DNA

Il 3 novembre 2026 la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, che contesta l’accusa. Il 12 novembre è stata fissata l’udienza preliminare al 25 febbraio 2027: il giudice deciderà se si andrà a processo. La richiesta non modifica la condanna definitiva di Stasi.

Intanto sono tornate all’attenzione le analisi del RIS di Parma sui pedali della bicicletta.

Il 19 settembre 2007 avevano restituito un profilo genetico attribuito a Chiara Poggi. Il riesame dei dati originali ha evidenziato anche due tracciati senza profilo utile, che secondo la Procura risalgono al 20 settembre 2007.

Nella relazione depositata il 15 settembre 2026, i genetisti forensi incaricati dalla Procura hanno ritenuto attendibile il profilo attribuito alla vittima, osservando che gli esiti discordanti avrebbero meritato già allora ulteriori verifiche.

La datazione resta controversa: per i consulenti della famiglia Poggi quei due tracciati risalgono al 10 settembre 2007; il 20 settembre sarebbe soltanto la data di modifica dei file.

Il punto è questo: risultati diversi non dimostrano automaticamente che uno sia sbagliato. Impongono di comprenderne le ragioni.

Quando due analisi non coincidono

Immaginiamo un test. Positivo. Lo ripetiamo. Negativo. Qual è quello giusto? La tentazione è sceglierne uno. La scienza cerca prima di capire perché non coincidono.

Anche a Garlasco contano la quantità di DNA disponibile, le modalità di prelievo e conservazione, l’eventuale degradazione o contaminazione e la sensibilità degli strumenti.

Quando una traccia è minuscola, piccole variazioni possono cambiare ciò che viene rilevato. Un esito senza profilo utile non dimostra necessariamente l’assenza del DNA cercato.

I dati originali raccontano il percorso

Un referto è l’ultima pagina di una storia. Prima ci sono il campione, gli strumenti, i controlli e l’interpretazione.

Nel caso Garlasco sono tornati centrali i dati grezzi, o raw data: i segnali registrati dagli strumenti prima delle conclusioni riportate nei referti.

Riesaminare i tracciati permette di valutare ciò che è stato rilevato, i limiti dell’analisi e la coerenza dei passaggi documentati. È come rileggere gli appunti di viaggio anziché guardare soltanto la destinazione.

La scienza non vuole solo conoscere il risultato. Vuole poter ripercorrere la strada che lo ha prodotto.

Riproducibilità: il valore delle verifiche

La riproducibilità è la possibilità di ottenere risultati coerenti ripetendo una procedura in condizioni comparabili.

Nella genetica forense ripetere un’analisi non è sempre possibile: i campioni possono essere troppo piccoli, degradarsi o esaurirsi. È un limite importante quando, come a Garlasco, si riesaminano accertamenti di molti anni prima.

Diventano fondamentali documentazione, controlli e rilettura indipendente dei dati. Riproducibilità non significa pretendere misure identiche, ma interpretare le differenze alla luce dei limiti del metodo.

Il dubbio come strumento di conoscenza

Garlasco ci ricorda che un dato genetico, la sua interpretazione e il suo peso giudiziario non sono la stessa cosa. La scienza contribuisce a ricostruire i fatti, ma non sostituisce la valutazione complessiva delle prove.

Il dubbio non è il contrario della scienza: è uno dei suoi strumenti. La scienza non è affidabile perché pretende di non sbagliare, ma perché sa cercare i propri errori.

Un risultato non è forte perché sembra definitivo. È forte perché resiste alle verifiche.

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