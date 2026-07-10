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Gas, indice IGI in aumento a 53,45 euro/MWh

di Italpress - 10 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 10 luglio è pari a 53,45 euro/MWh, in aumento rispetto al 9 luglio attestatosi a 52,41 euro/MWh. L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).