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Regno Unito, il gatto Larry torna a Downing Street dopo un intervento: come sta

di Roberta Rizzo - 15 Ottobre 2026

Larry, il celebre gatto di Downing Street, è tornato a casa dopo un intervento chirurgico. Il felino di 19 anni, diventato uno dei simboli più amati della politica britannica, sta recuperando le forze. A rassicurare i cittadini sulle sue condizioni è stato l’ufficio del primo ministro Andy Burnham, attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Our Chief Mouser Larry is back at Downing Street following a minor operation, and is recovering well.

He is feline much better but taking things one paw at a time.

We are grateful to the vets for their outstanding care. https://t.co/ScZ82a5o7n — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 9, 2026

Il gatto Larry operato: le sue condizioni di salute

Nei giorni scorsi, alcune fotografie avevano mostrato una vistosa cicatrice sul fianco del gatto, suscitando preoccupazione tra i suoi numerosi sostenitori.

Successivamente, Downing Street ha confermato che Larry era stato sottoposto a una piccola operazione chirurgica. Il felino è già rientrato nella residenza del premier britannico e le sue condizioni risultano in miglioramento.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio del primo ministro, Larry sta affrontando positivamente la convalescenza, anche se deve ancora recuperare completamente. Il governo ha inoltre ringraziato i veterinari che si sono occupati delle sue cure.

Larry, il gatto che ha visto cambiare sette primi ministri

La storia di Larry a Downing Street è iniziata il 15 febbraio 2011, quando l’allora premier David Cameron lo ha adottato dal rifugio londinese Battersea Dogs and Cats Home.

Da quel momento, il gatto bianco e grigio ha assunto il ruolo ufficiale di Chief Mouser, ovvero responsabile della caccia ai topi nella sede del governo britannico.

Nel corso degli anni ha assistito all’alternarsi di sette primi ministri, diventando una presenza costante nella residenza più famosa del Regno Unito.

La sua popolarità ha superato rapidamente i confini nazionali, soprattutto grazie alle numerose apparizioni durante incontri istituzionali e visite diplomatiche.

Le apparizioni di Larry con i leader mondiali

Tra gli episodi più conosciuti figura quello del 2019, durante una visita ufficiale di Donald Trump a Londra.

In quell’occasione, Larry è comparso nelle fotografie davanti a Downing Street e successivamente è stato visto riposare sotto l’automobile blindata del presidente americano.

Il suo ruolo è talmente rispettato che l’attuale premier Andy Burnham ha preferito lasciare il proprio cane Axel nel nord dell’Inghilterra, evitando possibili tensioni tra i due animali.

Adesso, dopo l’operazione, Larry può tornare gradualmente alle sue abitudini. A 19 anni continua a rappresentare un simbolo di stabilità nella politica britannica.

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