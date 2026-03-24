Generale Brennan (AFRICOM): “Italia partner chiave in Africa”

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E in esercitazione Flintlock, con molteplici obiettivi

di Askanews - 24 Marzo 2026

Roma, 24 mar. (askanews) – Stretta collaborazione con l’Italia in Africa, dalle esercitazioni congiunte in Libia alla lotta al terrorismo, passando per l’innovazione militare e il ruolo chiave di Roma nel continente africano. E sul Sahel gli italiani restano partner affidabili. A parlare ad askanews è il generale John Brennan, vice comandante di United States Africa Command (AFRICOM), uno degli 11 comandi combattenti unificati del Department of War statunitense con sede a Stoccarda, in Germania. Il generale aggiunge poi che “la chiave per la stabilità a lungo termine in Libia è l’unificazione”, specificando che c’è un “naturale ritorno alla collaborazione con l’Occidente. E l’Italia gioca un ruolo di primo piano in questo”.

Quindi, può innanzitutto parlarci della collaborazione con gli italiani in Libia?

“Collaboriamo con gli italiani in tutto il continente africano attraverso il nostro programma di esercitazioni, che è molto vasto e comprende tutti i domini: marittimo, terrestre e aereo. Siamo sicuramente un partner privilegiato della NATO in questo continente. E gli italiani… le forze armate italiane forniscono sicuramente molte capacità che alcuni dei nostri altri alleati non hanno. E apprezziamo tutto ciò che fanno. Oggi hanno ospitato qui l’African Land Forces Summit. È stata una sede fantastica. Abbiamo potuto portare molte capacità diverse per mostrare i nostri sforzi in materia di economia della difesa e innovazione, che andranno a beneficio dei nostri partner africani nel continente. E gli italiani sono fondamentali in questo. Quindi, siamo partner in tutto il continente. Non solo in Libia, Somalia e Sahel”.

Può dirci qualcosa sull’esercitazione in Libia?

“Quindi, i nostri partner italiani ospitano Flintlock, la nostra esercitazione annuale per operazioni speciali. Una parte dell’esercitazione si svolge contemporaneamente anche in Costa d’Avorio. Circa 32 paesi diversi si riuniscono per condurre addestramenti, solitamente incentrati sulla lotta all’estremismo violento, un profilo antiterrorismo. Lavoriamo insieme su questo aspetto. Flintlock ha molteplici obiettivi. Cerchiamo di operare in tutti i domini. Abbiamo navi, aerei, operiamo nel cyberspazio e disponiamo di capacità spaziali. Ma si tratta anche di riunire i nostri partner libici con i loro partner africani internazionali”.

Perché è importante aiutare l’Africa in questo senso, coordinando più ambiti?

“Beh, si tratta di pace attraverso la forza. E la nostra unica missione all’AFRICOM è proteggere la nostra patria. Per farlo, dobbiamo fare affidamento su una rete di partner e alleati nel continente. Un altro aspetto della nostra missione è rispondere alle crisi, cosa che abbiamo fatto in passato. Quindi, dobbiamo avere una solida rete di alleati e partner su cui contare in caso di crisi, cosa che abbiamo fatto regolarmente. Che si tratti di una calamità naturale, di un attentato terroristico o dell’evacuazione di un’ambasciata, lavoriamo tutti insieme per risolvere il problema”.

Perché l’innovazione è importante in questo contesto?

“L’innovazione è estremamente importante. Come abbiamo visto con l’Ucraina, la natura della guerra sta cambiando e sta cambiando rapidamente. Quindi, per stare al passo con gli sforzi di modernizzazione che l’Ucraina sta portando avanti, dobbiamo innovare. I nostri nemici si adattano e innovano continuamente. Quindi, dobbiamo essere un passo avanti a loro”.

E in che modo l’Italia può essere parte in questo senso?

“Certo. L’innovazione si basa sulle idee e sulla risoluzione dei problemi. Quindi, le buone idee non hanno brevetto. Gli italiani hanno un’industria della difesa solida. Sono abituati a lavorare in un ambiente congiunto. Perciò, sono un partner ideale per aiutarci nei nostri sforzi di innovazione”.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio Linda Verzani

Immagini askanews