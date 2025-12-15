Italpress Notizie Spettacoli

Geolier annuncia la tracklist del suo nuovo album “Tutto è possibile”

di Italpress - 15 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Geolier svela oggi la tracklist completa del suo quarto album, “Tutto è possibile” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), in uscita il 16 gennaio, e lo fa con un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che oggi torna a nuova vita e apre il prossimo album di Geolier. Il titolo è arrivato di colpo, come un segno. E così quel messaggio, ereditato da uno dei più grandi simboli della musica italiana e della sua Napoli, diventa oggi la dichiarazione d’intenti di un artista che continua a superare ogni limite. L’annuncio del feat è stato anticipato da un video sui social dell’artista in cui Geolier e Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele e Presidente della Fondazione omonima, parlano del loro primo incontro e di come è nato il brano che ha dato proprio il titolo al disco.

Il disco si apre con Pino Daniele, ma, tra gli altri, trova al suo interno un altro nome che per Geolier rappresenta un riferimento fondamentale: 50 Cent. Una collaborazione che non è solo musicale, ma simbolica. Un traguardo che lo stesso Geolier ha raccontato come la prova concreta della sua visione: !Tutto quello che vuoi che accada, accadrà”.

A queste si aggiungono ulteriori collaborazioni di rilievo, sia sul piano internazionale sia su quello nazionale, che contribuiscono a definire la portata realmente globale del progetto. Oltre alla presenza di Anuel AA, una delle voci più iconiche e influenti del Latin trap contemporaneo, il disco riunisce figure che rappresentano punti di riferimento per la scena italiana: dall’amico di lunga data Sfera Ebbasta, con cui l’intesa artistica è ormai consolidata, fino ad Anna e Kid Yugi, due dei nomi più rispettati e innovativi della nuova generazione.

Questa la track list: Tutto è possibile (feat. Pino Daniele), Sonnambulo, Due giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna), Facil facil, 1H, Un ricco e un povero, Olè (feat. Kid Yugi), Desiderio, Phantom (feat. 50 Cent), P forz, Stelle, Canzone d’amore, 081, Arcobaleno (feat. Anuel AA), Fotografia, A Napoli non piove. Nel 2026 Geolier porterà il nuovo album e la sua discografia di successo in concerto. Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il gigantesco tour “Geolier Stadi 2026”, l’artista è pronto a calcare per la prima volta, tra gli altri, anche i palchi di Milano a San Siro e di Roma all’Olimpico.

